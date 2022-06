Lions langs grote poort naar groepswinst: sensationele winst tegen Team USA

“Dit is een fantastisch resultaat, we wilden echt die groepswinst”, zei Nick Celis. “ Zo vermijden we die barrage op zaterdag. Zo’n match heeft dezelfde intensiteit als een kwartfinale. En vreet alleen maar energie. Dit is super.”

Twee uur voordien hadden de Lions een geweldige zege geboekt tegen de VS. Tegen Team USA, de bakermat van het basketbal. Veruit dé beklijvendste wedstrijd van het toernooi! Gewonnen na verlenging: 20-18. Thibaut Vervoort was beslissend met twee vrijworpen.

En zo blijft dit 3x3 WK in Antwerpen een uitbundig volksfeest. Spektakel, spanning, ambiance: alles om van te smullen. En dat deden de overvolle tribunes voor de derde dag op rij. Gisteren rond 18 uur met die thrillerontknoping als climax. De loden hitte, de enorme vreugde-uitbarsting: plots leek de Antwerpse Groenplaats op een vulkaan.

Het werd een fysieke slag, dit duel met de VS. Vraag het maar aan De Bryan De Valck, wiens neus een ferme tik incasseerde. Amerika atletischer, België tactischer. En dan maakt het duo Nick Celis-Thibaut Vervoort het verschil. Celis met zes punten, Vervoort met acht. Waarbij eerst drie ‘tweepunters’ en in het slot ook de beslissende twee vrijworpen in de verlenging.

“Ik wist dat mijn bewaker makkelijk reageerde op een schijnbeweging. Ik leunde bij dat laatste shot wat naar links, waardoor hij op mij viel bij het afblokken. De fout en de twee vrijworpen waren terecht. Die moesten absoluut binnen, dat besefte ik meteen. Daarna was de ontlading enorm”, beschreef Vervoort zijn ultieme actie. “Deze match was vooral een hype omdat de tegenstander Amerika was. Speelden deze vier spelers onder een andere vlag, dan had dit niet zo’n impact.”

Groenplaats ontploft

Zoals verwacht bleek Team USA veruit de sterkste opponent voor de Lions op dit WK. Vooral Parrot bleef moeilijk afstopbaar. Atletisch, veerkrachtig. Het bracht de Lions vroeg in foutenlast, een pijnpunt. Maar Celis en maats domineerden haast doorlopend. Even leken de Lions een kloof te slaan (14-12, 8 min), maar even snel stond het 14-16. Vervoort knalde met zijn derde ‘bom’ naar 17-17, Celis legde de eindstand vast op 18-18. Verlenging dus. Met uiteindelijk Vervoort als matchwinnaar, de Groenplaats ontplofte.

Celis had snel zijn analyse klaar. “We moeten nog slimmer spelen. Die foutenlast moet eruit. Als resultaat is dit geweldig, maar niet genoeg. We gaan nog hoger kaliber tegen komen op dit WK. Landen die beter 3x3-basketbal spelen. Het niveau moet verder omhoog.”

Prominent aanwezig op de eerste rij, Bart De Wever. Stralend als burgemeester van de gaststad van dit geweldige WK. “Basketbal op elk pleintje, geweldige ambiance, iedereen komt kijken, het leeft enorm in heel Antwerpen. Dit is voor onze stad geweldig. Heel de wereld kijkt naar ons. En dan die ontknoping? Wie schrijft dat? Wat een match? Heel slecht voor mijn hart. Ik probeer stoïcijns te leven, maar dit was een beproeving.”