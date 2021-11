Lionel Messi wint zevende gouden bal, voor Robert Lewandowski en Jorginho

Voor Messi is het al de zevende keer - een record uiteraard - dat hij de trofee in ontvangst mag nemen, dat zijn er twee meer dan eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo - de Portugees werd ‘slechts’ zesde.

En zo blijft Luka Modric (2018) de enige die sinds 2008 de hegemonie van Ronaldo en Messi kon breken. Velen dachten dat Robert Lewandowski dit jaar het Kroatische kunststukje zou overdoen, maar dat was buiten Lionel M gerekend. Messi pakte met de Copa America zijn eerste prijs ooit als Argentijns international. Bovendien won hij met Barcelona de Spaanse beker. Met 41 goals en 17 assists in 56 matchen was hij ook in 2021 weer outstanding.

Maar wat dan gezegd van Lewandowski? Hij verbrak met 41 goals dan weer het onaantastbare record van Gerd Müller in de Bundesliga. Hij scoorde in 54 wedstrijden voor club en land liefst 64 keer. Slechts in 12 matchen lukte hij geen doelpunt. De FIFA verkoos de Pool in 2020 nog tot beste speler, voor Cristiano Ronaldo en Messi. Misschien dat Lewandowski wel pech had dat er vorig jaar geen Ballon d’Or werd uitgereikt, ook toen was hij één van de topfavorieten.

Kevin De Bruyne eindigde achtste. De middenvelder van Manchester City is de beste Belg in de uitslag, Romelu Lukaku (Chelsea) werd twaalfde. Ook bij de vorige editie van de Gouden Bal, in 2019, was De Bruyne bij de dertig genomineerden. Toen eindigde hij op de veertiende plaats, net na Eden Hazard. Nooit eindigde een Belg in de top drie. Paul Van Himst, in 1965, en Wilfried Van Moer, in 1980, strandden op de vierde stek.