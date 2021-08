Lionel Messi naar Parijs: wereldster trekt voor twee jaar naar Paris Saint-Germain

Bekijk hier hoe Messi verwelkomd wordt in Parijs door uitzinnige PSG-fans:

Lionel Messi is de jongste toevoeging aan het sterrenraster van PSG, waar ook voetballers als Kylian Mbappé en Neymar spelen. De Argentijn zal er jaarlijks 40 miljoen euro verdienen, en hij zal al zeker twee jaar op het PSG-veld staan, met een optie op een extra jaar. Straks legt hij nog zijn medische tests af in het American Hospital of Paris, morgen volgt allicht de officiële voorstelling.

De Fransen zien hem alleszins graag komen. Messi werd dinsdagnamiddag opgewacht door een menigte uitzinnige fans opgewacht in Parijs, toen de voetballer uit een raam van de luchthaven even zwaaide begon het publiek zijn naam te scanderen.

De voorbije maanden zag het ernaar uit dat Messi bij de Catalanen zou gaan bijtekenen, maar vrijdag werd duidelijk dat een nieuwe deal niet doorgaat. Volgens Barcelona kan het nieuwe contract niet worden “geformaliseerd” op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kan en mag de club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten.

Kort nadat de bij Barcelona vertrokken wereldster geland was op een vliegveld in de Franse hoofdstad, liet de club op Twitter een film zien die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. “Een nieuwe diamant is aangekomen in Parijs. Hij heeft nummer 10", zo viel onder meer te lezen.