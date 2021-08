Lionel Messi in tranen: ‘Was ervan overtuigd dat ik bij Barcelona zou blijven’

“Ik weet niet wat te zeggen. Dit is heel moeilijk voor mij na al die jaren hier, mijn hele leven. Ik ben hier niet klaar voor”, vertelde de voormalige aanvoerder van de Blaugrana. “Vorig jaar met al die nonsens met Burofax wist ik wat te zeggen, maar dit jaar is het niet hetzelfde. Dit jaar waren mijn familie en ikzelf ervan overtuigd dat we hier thuis zouden blijven. Dat wilden we meer dan wat dan ook.”

Messi, die sinds zijn 13e voor Barça speelde, zou volgens Franse media dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain staan. De spelmaker is sinds 1 juli een vrije speler. Bij PSG zou de Argentijn herenigd worden met Neymar, met wie hij van 2013 tot 2017 samenspeelde bij Barcelona. Messi kent ook PSG-coach Mauricio Pochettino, een landgenoot, erg goed.

Donderdagavond sloeg FC Barcelona de voetbalwereld met verstomming door de aankondiging dat clubicoon Messi de club verlaat. Barça bereikte wel een akkoord met de Argentijn, die in zijn carrière nooit voor een andere club speelde, maar de financiële regels van La Liga staken een stokje voor een nieuwe overeenkomst. De Catalaanse club torst een schuldenlast van ruim 1 miljard euro en slaagde er niet in zijn loonkosten voldoende te laten inkrimpen. Barcelona-voorzitter Joan Laporta verklaarde dat Messi aan boord houden de club de komende 50 jaar in gevaar zou brengen.

Messi is Barcelona’s topschutter aller tijden met 672 doelpunten. De zesvoudig Gouden Bal-winnaar won 10 La Liga-titels, vier keer de Champions League en zeven keer de Copa del Rey met Barça