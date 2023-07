Liever een miljoen te veel betalen dan een toptalent missen

De Braziliaan Vitor Roque is pas achttien jaar, maar FC Barcelona heeft tot 60 miljoen euro voor hem veil. Ook Antwerp en Racing Genk betalen deze zomer opvallend veel geld voor tieners. Wat is het mechanisme achter deze trend?

De vondst van een nieuwe Erling Haaland is de natte droom van elke voetbalclub. Noem de Noor gerust het prototype van een geslaagde tienertransfer. Club Brugge zal wel spijt hebben dat het in 2018 niet doordrukte bij de deal van 5 miljoen euro, die destijds afketste op nog extra financiële eisen van de entourage. RB Salzburg legde wel 8 miljoen op tafel en zou die investering dubbel en dik terugverdienen, net als later Borussia Dortmund, dat 60 miljoen ontving van Manchester City.

Ongeveer dat bedrag heeft Barcelona nu veil voor het onversneden achttienjarige Braziliaanse talent Vitor Roque van Athletico Paranaense: 31 miljoen euro per direct en nog eens tot 31 miljoen via bonussen. Zo overtroeft Barça symbolisch zijn grote rivaal. Real Madrid legde vorige week het achttienjarige, als wonderkind omschreven Turks talent Arda Güler vast voor 20 miljoen plus bonussen.

Of hoe de transferprijzen voor jonge spelers ook al de pan uitswingen. De beste talenten onder twintig jaar zijn steeds meer gegeerd. Bij een toernooi zoals het afgelopen Europees kampioenschap voor beloften struikelen de makelaars over elkaars voeten.

Geen garantie op succes

Opvallend: ook Belgische clubs schrikken niet terug om veel geld te besteden aan tieners die nog veel te bewijzen hebben op het hoogste niveau. Antwerp legde eind juni 6 miljoen euro op tafel voor de pas zestienjarige Franse Nigeriaan George Ilenikhena. Hij kwam bij Amiens pas in de Ligue 2 piepen en scoorde twee keer in zestien competitieduels.

Genk stak Brighton de loef af met 5,2 miljoen voor de achttienjarige Christopher Bonsu Baah, die bij het Noorse Sarpsborg vijftien wedstrijden met één goal had gekruid. Beide transfers staan in de top tien van duurste tienertransfers sinds de start van de zomermercato.

Duurste tienertransfers deze zomer 1. Vitor Roque Braziliaan, 18 jaar. Spits. Barcelona Paranaense 60 miljoen euro (*) 2. Arda Güler Turk, 18 jaar. Aanvallende middenvelder Fenerbahçe Real Madrid 20 miljoen euro 3. Giovani Braziliaan, 19 jaar. Rechtsbuiten Palmeiras Al-Sadd SC 9 miljoen euro 4. Hugo Larsson Zweed, 19 jaar. Centrale middenvelder E. Frankfurt Malmö FF 9 miljoen euro 5. Pedro Braziliaan, 17 jaar. Linksbuiten Corinthians Zenit Sint-Petersburg 9 miljoen euro 6. Yankuba Minteh Gambiaan, 18 jaar. Rechtsbuiten Newcastle (huur Feyenoord) Odense 8 miljoen euro 7. Christian Volpato Italiaan, 19 jaar. Aanvallende middenvelder AS Roma Sassuola 7,5 miljoen euro 8. George Ilenikhena Fransman, 16 jaar. Spits Amiens Antwerp 6 miljoen euro 9. Christopher Bonsu Baah Ghanees, 18 jaar. Rechtsbuiten Sarpsborg 08 Genk 5,2 miljoen euro 10. Petar Ratkov Serviër, 19 jaar. Spits RB Salzburg FK TSC 5 miljoen euro (*) Transfer nog officieel te bevestigen BRON TRANSFERMARKT. © ANP/EPA/PHOTO NEWS/KRC GENK Duurste tienertransfers deze zomer 1. Vitor Roque Braziliaan, 18 jaar. Spits. Paranaense Barcelona 60 miljoen euro (*) 2. Arda Güler Turk, 18 jaar. Aanvallende middenvelder Real Madrid Fenerbahçe 20 miljoen euro 3. Giovani Braziliaan, 19 jaar. Rechtsbuiten Palmeiras Al-Sadd SC 9 miljoen euro 4. Hugo Larsson Zweed, 19 jaar. Centrale middenvelder Malmö FF E. Frankfurt 9 miljoen euro 5. Pedro Braziliaan, 17 jaar. Linksbuiten Corinthians Zenit Sint-Petersburg 9 miljoen euro 6. Yankuba Minteh Gambiaan, 18 jaar. Rechtsbuiten Odense Newcastle (huur Feyenoord) 8 miljoen euro 7. Christian Volpato Italiaan, 19 jaar. Aanvallende middenvelder AS Roma Sassuola 7,5 miljoen euro 8. George Ilenikhena Fransman, 16 jaar. Spits Antwerp Amiens 6 miljoen euro 9. Christopher Bonsu Baah Ghanees, 18 jaar. Rechtsbuiten Sarpsborg 08 Genk 5,2 miljoen euro 10. Petar Ratkov Serviër, 19 jaar. Spits FK TSC RB Salzburg 5 miljoen euro (*) Transfer nog officieel te bevestigen BRON TRANSFERMARKT © ANP/EPA/PHOTO NEWS/KRC GENK

De slaaggarantie is op erg jonge leeftijd niet altijd goed in te schatten, maar zowel internationaal als in België zijn topclubs bereid om het risico aan te gaan. “De inflatie van de transferprijzen van jonge spelers, zeg maar onder de 22 jaar, is al een tijd aan de gang”, zegt Sebastien Ledure van het internationale sportadvocatenbureau Cresta, dat topsporters juridisch en zakelijk begeleidt en een specifiek programma voor jonge voetbalprofs heeft opgezet. Cresta telt onder meer Romelu Lukaku en de Antwerp-revelatie Arthur Vermeeren onder zijn klanten.

“De topclubs hebben die grote talenten liever snel voor 5, 10 of 20 miljoen euro, om te vermijden dat ze er later 50 of 60 miljoen voor moeten neerleggen”, vertelt Ledure. “Het risico bestaat dan wel dat die jongens het toch niet helemaal waarmaken. Als die topclubs uit de vijf grote competities, waaronder de Premier League, zich eens vergissen stort hun wereld niet in: ‘Oké, jammer dan.’ Voor een Belgische topclub doet een vergissing van 5 à 10 miljoen wel nog pijn.”

Bij spelers die amper konden rijpen in de hoogste klasse is het risico wat groter, volgens Ledure. “De redenering vroeger was dat een toptalent zich eerst een paar jaar in de eigen competitie moest ontwikkelen om die speler te beoordelen. Nu spreken we niet meer over twee, drie of vier seizoenen, maar over één of anderhalf seizoen.”

De hand van Overmars

De 6 miljoen euro die Antwerp betaalt voor een zestienjarig talent is ongezien voor de Belgische competitie. “Dat maakt deel uit van de war on talent”, zegt Ledure. “Maar ik zie daar ook de hand van Marc Overmars in. Zijn referentiekader is veel ruimer omdat hij bij Ajax heeft gewerkt. Hij denkt anders dan een traditionele Belgische sportdirecteur. Overmars kan dat inschatten en zeggen: ‘We gaan dat eruit halen.’ Soms mislukt dat, dat is bij Ajax ook gebeurd.”

België wist zich de laatste jaren in de voetbalmarkt beter te positioneren als doorverkoopland. De opmars van de Rode Duivels in het laatste decennium straalde mee af op de Belgische competitie. Zo verkaste Jérémy Doku in 2020 na 37 matchen voor Anderlecht voor 26 miljoen euro naar Rennes. Deze zomer legde Brighton 20 miljoen op tafel voor Bart Verbruggen, de doelman had amper een half seizoen in 1A gekeept.

“De Europese topcompetities volgen België redelijk goed”, weet Ledure. “België geniet een goede reputatie qua opleiding en de clubs beginnen beter en beter te verkopen op die markt van de grote vijf. Belgische clubs nemen zo meer berekende risico’s. En ze proberen eigen toptalenten lang vast te leggen omdat ze de potentiële verkoopwaarde ervan zien. Bij de jonge spelers met de beste vooruitzichten spreken we in België van een verkoopwaarde in de orde van 15 à 20 miljoen euro.”