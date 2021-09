Lichtgewicht Evenepoel gelooft weer rotsvast in kampioenentrui

Het was al duidelijk in de aanloop naar het EK in Trento: Remco Evenepoel (21) blaakt opnieuw van gezondheid. Na de tijdrit resulteerde dat in een bij momenten hilarische persconferentie, met de renner zelf als grote entertainer.

Of zijn lengte en gewicht een bepalende rol hebben gespeeld tegen de ‘beren’ Stefan Küng en Filippo Ganna? “Absoluut. Maar ik kan er niet aan doen dat ik amper 1,70 meter groot ben en 60 kilo weeg, hé. Dat is de schuld van mijn ouders.” Waar hij precies heen wilde met deze benen? “Wel, er is een McDonald’s in de buurt zag ik. Ik heb wel zin in een ijsje.” Oei, was dat tegen het zere been van de lokale moderator. “Je bent in Italië. Daar vind je lekkerder ijs dan in de McDonald’s, hoor”, repliceerde die gevat. Evenepoel, blozend: “Ja, tuurlijk. Sorry.”

Terecht blikte Evenepoel terug op een gave prestatie. Brons was op dit parcours voor hem het hoogst haalbare. Want, zoals Tom Boonen het graag omschrijft: dit was iets voor mannen van 80 kilo, de zwaardere kalibers. “Ik heb het gevoeld”, knikte Evenepoel. “Het eerste deel liep wat op en af, daar kon ik gelijke tred houden. Maar in het volledig vlakke deel, met de wind mee, liepen Küng en Ganna onvermijdelijk uit. Kijk naar de verschillen: zeven en veertien seconden. Dat is nog behoorlijk veel over zo’n korte afstand. Toch ben ik tevreden. Dat het met al die grote namen drummen zou worden voor het podium had ik voorspeld. Maar ik sta er toch mooi op.”

Kung lag aan het tussenpunt overigens drie tellen achter op de Italiaanse wereldkampioen, maar boog dat deficit in een verschroeiend tweede deel om in zeven winstseconden.

Scherper dan in Tokio

Het is een grote stap vooruit, vergeleken met de Evenepoel die één maand geleden de olympische tijdrit in Tokio afwerkte. “Het verschil? Kijk naar zijn kopje en je merkt het meteen”, liet bondscoach Sven Vanthourenhout het wat mysterieus aan de verbeelding over.

“Ik ben fysiek en mentaal frisser, scherper”, verduidelijkte Evenepoel zelf. “Stap voor stap keer ik terug naar mijn oude niveau en vind ik mijn beste benen terug. Of beter: mijn ‘bijna beste benen’. Fijne vaststelling. Een opluchting ook na die crazy crash van een jaar geleden. Het voelt echt goed om weer met de beste tijdrijders ter wereld te kunnen wedijveren. Enkele maanden geleden kon ik nog niet eens fietsen!”

Evenepoel raast met meer dan 50 kilometer per uur over het parcours. Beeld Photo News

Brons met een gouden randje? Neen, dat niet. Wel is het zo dat deze medaille het verwachtingsproces – dat in Tokio nog door Evenepoel zelf, de bondscoach en teammanager Patrick Lefevere zwaar werd teruggeschroefd – nieuw leven inblaast. “Nu ik weer het beste uit mezelf kan halen, durf ik de hoop die ik al op de Spelen verwoordde te herhalen: op het WK tijdrijden probeer ik samen met Wout van Aert op het podium te staan. De twijfels van toen ebben stilaan weg. Ik blijf voorzichtig, maar mijn vertrouwen groeit. Reden ook waarom we er zondag in de EK-wegrit, op een parcours dat me veel beter ligt, met zijn allen moeten in geloven en er 100 procent voor gaan. We mogen dromen van eremetaal, misschien zelfs van die Europese trui.”

Met de verwachtingen neemt onvermijdelijk opnieuw de druk toe. Evenepoel is zich daar goed van bewust. “Een knotsgekke week”, verwacht hij straks in Vlaanderen, “waar ik met de juiste mindset en mentale frisheid wil naartoe leven. Ik zal het nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren."

Ook Vanthourenhout leeft op hoop. “Met deze goed uitgebalanceerde ploeg mogen we ambitieus zijn. De WK-tijdrit in Vlaanderen heeft een vergelijkbaar parcours, maar is wel langer. Ook over die afstand zullen Ganna en Küng dezelfde waarden laten optekenen. Maar dit is zeker een opsteker voor Evenepoel.”