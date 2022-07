Lichter en explosiever dan ooit: Evenepoel gaat vol voor zege in Clásica San Sebastián

Stravanoia: online uitpakken met trainingsarbeid om concurrenten stress te bezorgen. Remco Evenepoel (22) deed het gisteren tijdens de verkenning van de Murgil. Terwijl de renners van UAE en Ineos-Grenadiers rustig naar boven fietsten tussen de Baskische wielertoeristen knalde de Vlaams-Brabander zijn ploegmaats van QuickStep uit de wielen op de laatste steile strook van 380 meter. Resultaat: een nieuw record op de app Strava.

Daags voor een wedstrijd hoeft u aan zulke data weinig belang te hechten. Het is in de koers, na 215 kilometer, dat het moet gebeuren. “Ik wilde eens testen hoelang het is van het steilste stuk van 19 procent tot de top”, zei Evenepoel. “Een dikke minuut, weet ik nu.” Broedt hij op een plannetje?

Dat hij hier is om te winnen, zegt Evenepoel. “Ik presteer altijd goed in het Baskenland.” Hij won hier in 2019, zijn grote doorbraak. “Dit is een van mijn favoriete koersen op de kalender. Ik ben trots dat mijn naam hier al op de erelijst staat.”

Minder spiermassa

Toen was Evenepoel amper negentien jaar, zijn lichaam was nog niet volledig ontwikkeld. “Nu ben ik veel completer als atleet en als mens. Ik ben explosiever geworden, bezit meer ervaring en kan de koers beter lezen.”

Hij weegt ook twee kilogram minder dan toen. “In 2019 had mijn lichaam nog moeite met diëten, waardoor mijn gewicht een jojo was. Dat is intussen geen issue meer. Met het oog op de cols in de Vuelta sta ik nu op mijn lichtste gewicht van het jaar.

“De voorbije weken heb ik op hoogtestage in Livigno specifieke trainingen afgewerkt waardoor ik spiermassa verloor. Hoe? Veel en lange klimtrainingen aan een lage intensiteit om een stevige basis te kweken. Om u een idee te geven: twee weken op rij trainde ik meer dan dertig uur per week. Ik heb dus zeker niet speciaal toegewerkt naar deze koers, behalve de laatste dagen toen ik weer thuis was en achter de brommer heb getraind. Dat waren kleine racesimulaties met interval om weer explosiviteit in de benen te pompen.”

Tadej Pogacar is samen met Remco Evenepoel de topfavoriet vandaag. Beeld ANP / EPA

Dit jaar heeft hij op steile beklimmingen in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland problemen gekend. Ook in Luik viel hij aan na het steilste deel van La Redoute. Evenepoel: “Hoe steiler de klim, hoe belangrijker het gewicht. Dankzij het gewichtsverlies zou ik nu minder moeten afzien op de steilste stukken en aanvallen van concurrenten kunnen beantwoorden. Indien mogelijk, wil ik zelf de forcing te voeren. Ik ben explosiever dan een paar maanden terug.”

In het Italiaanse Livigno heeft de renner veel getraind op de Mortirolo, de Stelvio en andere cols. Daar heeft hij ook de Tour de France gevolgd. “De mannen van Jumbo-Visma lieten het er gemakkelijk uitzien, maar het leek een snelle en zware Tour. Het was indrukwekkend wat ze hebben gedaan.”

Frisheid

Zelf focust Evenepoel deze zomer op de Ronde van Spanje. Zijn eerste doel is daar om een rit te winnen, zegt hij. “Als er dan een klassement bij komt, zou dat een mooie extra zijn. Ik wil in de Vuelta mijn limieten verleggen. Het blijft mijn grote droom om ooit op het eindpodium van een grote ronde te staan. In de tijdritten heb ik dit jaar een zeer goed gevoel, maar in het hooggebergte zit ik nog met de vraag of ik de topklimmers kan volgen. In elk geval: als er de komende weken niets fout loopt, zal ik de perfecte voorbereiding achter de rug hebben. Een totaal andere voorbereiding dan vorig jaar richting de Giro.”

Frisheid is volgens Evenepoel het codewoord. Daarbij verwijst hij naar Wout van Aert. “Hij begon de Tour met amper 22 koersdagen: frisheid in de benen. En als je Van Aert drie weken bezig zag, haalde hij zijn hoogste niveau ooit.”

Van Aert is er niet bij in San Sebastián. Welke renners worden dan wel rivalen? “Zeker Tadej Pogacar”, zegt Evenepoel. “Hij heeft al Luik, Lombardije en Strade Bianche gewonnen. Deze koers ligt hem ook. Ik hoop echt dat hij op zijn best is. Jan Bakelants ben ik in Livigno vaak tegengekomen. Na zijn zege in de Ronde van Wallonië zal hij gemotiveerd zijn. Matej Mohoric zal ook goed zijn. En Simon Yates won deze week nog.”

