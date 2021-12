Lewis Hamilton in niet op tv vertoonde radioboodschap: ‘Dit is gemanipuleerd’, Mercedes zint op juridische stappen

Lewis' final lap radio 📻



Woest vertrokken ze van het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Verslagen, maar daar leken ze zich nog niet bij neer te willen leggen. Lewis Hamilton en zijn vader Anthony hadden tenminste nog de grootsheid om Max Verstappen en vader Jos te feliciteren met de wereldtitel. Teambaas Toto Wolff en zijn collega’s weigerden zelfs de pers te woord te staan.

Op twee gebieden tekende Mercedes protest aan bij de wedstrijdleiding: onderdeel 48.8 en 48.12 van het gigantische F1-regelboek. Inhalen onder de safetycar en het niet correct uitvoeren van de safetycar-procedure. Beide protesten werden vier uur na de race door de FIA van tafel geveegd. Maar daar bleef het dus niet bij. Meteen kondigde Mercedes al de intentie aan om in beroep te gaan.

Advocaat van Man City

Veelzeggend is dat Mercedes sowieso juridisch met grof geschut was afgereisd naar de laatste grand prix van een oververhit seizoen, vol controverse tussen beide titelkandidaten. De renstal verscheen bij de stewards met Paul Harris, de advocaat die in 2020 nog betrokken was bij de zaak rond Manchester City bij het Internationale Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Een succesje wist hij in Abu Dhabi nog niet bij te schrijven op zijn cv, de FIA veegde alle bezwaren van tafel.

Lewis Hamilton hier op het podium met eindwinnaar en wereldkampioen Max Verstappen. Beeld Photo News

Red Bull-teambaas Christian Horner noemde Mercedes’ gang naar de stewards zelfs ‘een beetje wanhopig’. “Wij hebben geen zin om te gaan racen met advocaten achter de hand. Een schande dat het zo ver is moeten komen, maar gelukkig namen de stewards het juiste besluit”, aldus Horner, die het WK na tien maanden knokken in een juridisch getouwtrek zag eindigen, waar vooraf al voor werd gevreesd.

Reken maar dat Harris en Mercedes het hier nog niet bij laten. Met het uitspreken van de intentie om in beroep te gaan, kocht de renstal immers 96 uur de tijd om na te gaan of een eventueel beroep juridisch ook echt kans van slagen heeft. Dat kwam de ‘slechte verliezers’ internationaal op veel kritiek te staan, maar begrip zal er ongetwijfeld ook zijn. Groots was immers de verontwaardiging in de Britse pers, waar niet de eerste titel van Verstappen de boventoon voerde, maar het verlies van Hamilton. Algemene strekking in de kranten: de recordkampioen is beroofd van zijn achtste titel.

Radioboodschap

In een niet op tv afgespeelde radioboodschap suggereerde Hamilton in de slotronde zelfs dat de F1-ontknoping “gemanipuleerd” werd. Williams-coureur George Russell, volgend jaar actief bij Mercedes, noemde de afloop ‘onacceptabel’ en kreeg bijval in de paddock. “Er is gewoon een laatste gevecht gecreëerd, voor de tv-kijker”, meende McLaren-coureur Lando Norris. “Maar het is niet aan mij om te beoordelen of dat eerlijk is gegaan.”

Daar moet in eerste instantie FIA’s eigen Internationale Hof van Beroep (ICA) zich over gaan buigen, als Mercedes de aangekondigde stappen daadwerkelijk doorzet. Vinden ze daar geen gehoor, dan rest nog de gang naar het CAS. De vraag is of Mercedes daar überhaupt de race-uitslag en dus de WK-stand kan terugdraaien, of slechts het falen van de wedstrijdleiding kan aantonen.

Feit blijft dat Verstappen donderdag bij het FIA-gala de WK-trofee krijgt uitgereikt, daar verandert Mercedes sowieso niets meer aan.