Lewis Hamilton denkt nog wel een grandprix te zullen winnen, ‘maar het duurt wel even’

De laatste overwinning van Hamilton dateert van 5 december 2021, toen hij met de Grote Prijs van Saudi-Arabië de voorlaatste race van het seizoen op zijn naam schreef. Max Verstappen kaapte een week later in Abu Dhabi de wereldtitel voor Hamilton weg. In het afgelopen seizoen lukte het hem niet om een race te winnen.

“Ik zal opnieuw winnen”, zei de 38-jarige Brit vooraf aan de race in Jeddah. “Het gaat alleen even duren.” Hamilton finishte als vijfde in de openingsrace in Bahrein en klaagde na afloop dat het team bij het ontwikkelen van de nieuwe auto niet naar hem had geluisterd. Die kritiek nam hij twee weken later gedeeltelijk terug. “Er zijn natuurlijk momenten dat je het niet eens bent met je team, maar het is belangrijk dat we blijven communiceren. Ik geloof nog steeds voor honderd procent in dit team. Het is mijn familie en ik zit hier al lang, dus ik ben niet van plan ergens anders heen te gaan.”

Vorig seizoen verliep teleurstellend voor Hamilton, die vrijwel nooit in de buurt kwam van wereldkampioen Verstappen. Hij vreest dat het gat met Red Bull dit seizoen nog groter is geworden. Wel hoopt hij dat Mercedes ergens tijdens het seizoen de achterstand op Red Bull kan goedmaken. “Daarvoor moeten we allemaal een tandje bijsteken en er zullen enkele gedurfde beslissingen genomen moeten worden. We werken allemaal zo hard als we kunnen. Het is niet zo dat Mercedes opeens de capaciteiten verloren heeft om een geweldige bolide te bouwen. We staan niet waar we willen staan, maar we werken ernaar toe.”

(ANP/DPA/AFP)