Leverkusen sleept late gelijkmaker uit het vuur tegen Union Sint-Gillis (1-1)

Nog voor er een halfuur verstreken was in de BayArena hadden de Unionisten al twee keer het doelhout geraakt. Eerst was doelman Lukas Hradecky in de 13e minuut heel gerust in een verloren boogbal van Jean Lazare Amani, die de bovenkant van de deklat streelde. Een kwartier later devieerde Jonathan Tah een hoekschop van Teddy Teuma tegen de eigen dwarsligger. Leverkusen versierde op zijn beurt ook enkele grote kansen op de openingstreffer: Anthony Moris haalde opgelucht adem wanneer hij zich verkeek op een hoge bal en Piero Hincapie in het zijnet kopte. In de extra tijd zoefde een schuiver van Moussa Diaby nog rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

In de tweede helft brak Victor Boniface (51.) vrijwel meteen de ban door Hradecky met een geplaatst schot in de verste hoek het nakijken te geven. De Nigeriaan beende zo Marcus Rashford bij als topschutter van de Europa League met zes doelpunten. In de slotfase bezweek Union onder de druk van de gastheer: goudhaantje Florian Wirtz (83.) knalde de gelijkmaker in de rechteronderhoek, waardoor alles nog openligt in de terugwedstrijd over een week in het Lotto Park in Anderlecht.