Les na de Omloop: deze gele garde brengt Van Aert in een zetel naar de finale

Koers is niet meer zoals het was voor Wout van Aert. Aan één wedstrijd had hij genoeg om in te zien dat er dit voorjaar een nieuwe wereld voor hem opengaat. Vanaf nu heeft hij ook een sterke ploeg. ‘Ik kan het heel lang overlaten aan hen.’

Wat als de beste individuele renner nu ook de beste ploeg heeft? Is dat wat we zaterdag in de Omloop hebben gezien? Nooit eerder kwam Wout van Aert (27) met zoveel overschot in een finale. “Dankzij de jongens heb ik me heel lang gedeisd kunnen houden”, zei hij.

De jongens, dat is in de eerste plaats Tiesj Benoot. Na één koers toonde Benoot al dat hij een topaanwinst is. Dat is ook Tosh Van der Sande, een nieuwkomer die nog niet helemaal tevreden is van zichzelf. Dat is Nathan Van Hooydonck, zijn laatste luitenant van vorig jaar die nu blij is dat hij er niet meer alleen voor staat. Dat is Edoardo Affini, een Italiaan met veel inzet die een Tim Declercq-rol heeft aanvaard. Dat is Mike Teunissen, zijn oudste en oerdegelijke ploegmaat. Dat is Christophe Laporte, een snelle Fransman die zijn eerste koers samen met Van Aert nog moet rijden. Na dit weekend lijkt Jumbo-Visma het sterkste blok van dit voorjaar te zijn.

Steun na Wolvenberg

En of Van Aert het verschil voelde. Zijn ploeg, jarenlang de achilleshiel tijdens het voorjaar, is nu misschien zijn grootste wapen. “De voorbije jaren had ik waarschijnlijk van aan de Wolvenberg constant vooraan moeten zitten.” Dat is op 55 kilometer van de streep. “Wellicht had ik heel vaak zelf moeten meeschuiven. Nu niet. Ik kon het heel lang overlaten aan de rest. Tot aan de Berendries ben ik niet op de eerste rij geweest. Mijn koersstijl is wezenlijk anders dan in vorige jaren.”

Van de Berendries was het nog 31 kilometer koersen. Ook in de resterende drie kwartier zat Van Aert in een zetel. “Ik snap de andere ploegen niet dat ze Benoot lieten rijden”, zei hij. Na de Berendries mocht de Gentenaar zomaar wegrijden uit de elitekopgroep waarin naast Van Aert en Benoot ook Colbrelli, Pidcock, Küng en Vermeersch zaten. “Ik snap niet dat ze dat lieten gebeuren. Overal werd gekoerst: bij ons vooraan, in het peloton. Ik was de enige die even kon rusten in de aanloop naar de Muur.”

Niet dat de concurrentie zich steendood reed om Benoot tot de orde te roepen – de tegenwind maakte zijn vlucht haast onmogelijk – maar het kostte wel krachten. Op de Muur van Geraardsbergen en nadien de Bosberg kreeg iedereen de rekening gepresenteerd. Op de Muur schoof een soepel rijdende Van Aert naar voren, op de Bosberg haalde hij hard uit. Een demarrage die niemand kon volgen. Van Aert was zeker de beste man in koers.

Juiste inschattingen

“Het is heel leuk om direct te bevestigen dat de ploeg sterk is”, zei hij. “Ik ging mijn vertrouwen niet verliezen als we zaterdag niet gewonnen hadden, maar dit is natuurlijk het beste scenario. Vroeger zou ik waarschijnlijk alleen hebben gezeten na de Berendries. Nu, met Benoot erbij, hadden we overwicht in de kopgroep. Dat gaf rust.”

Benoot: “Ik denk dat het Van Aert een goed gevoel geeft dat hij ziet dat we een scheve situatie kunnen rechtzetten.”

Wout van Aert: "Aanval was de beste verdediging." Beeld BELGA

Dat de leider telkens de juiste inschattingen maakte hielp ook. Zo verschalkte hij de concurrentie door zijn beslissende demarrage al op het gebetonneerde stuk van de Bosberg op te zetten, vóór de kasseien dus. “Dat is een punt waar het altijd even stilvalt. Op de kasseien zitten ze altijd klaar.”

Tom Pidcock, een van zijn sterkste tegenstanders in de Omloop, liet zich alvast verrassen. “Van Aert koos het perfecte moment. Iedereen was bezig met de klim die eraan kwam en net dan vertrok hij.”

Het moest daar gebeuren, zei Van Aert. “Na de Bosberg komt er niets meer, het zijn alleen nog vlakke wegen. Het is heel moeilijk om het spel daar te controleren als iedereen naar ons gaat kijken. Aanval was daarom de beste verdediging.”

In zijn evaluatie had de Belgische kampioen ook oog voor wat nog beter kan. “Kleine dingen”, zei hij. “We hebben altijd controle gehad, maar het was nog comfortabeler geweest als er meteen iemand van ons mee was geweest toen Vermeersch en Küng aanvielen. Dat zijn dingen die we moeten bekijken.”

Van der Sande was dit weekend de meest kritische van de hoop, in de eerste plaats voor zichzelf, en hij had dit gezien: “Af en toe hadden we het moeilijk met positioneren in het peloton. Op dat vlak gaan we nog beter op elkaar ingespeeld geraken.”

QuickStep onzichtbaar

Hoe dan ook was het contrast met QuickStep-Alpha Vinyl groot. Jumbo-Visma koerste zoals de ploeg van Patrick Lefevere dat normaal doet en nam de rol van dominant team zaterdag helemaal over. Wat hij ervan vond dat de mannen in blauw tenue geen partij bleken? Van Aert bleef diplomatisch. “Ik zie niet alles in koers. Maar ik kon wel vaststellen dat ze iets meer afwezig waren dan gebruikelijk. Daar kan meer dan één reden voor zijn. Ik weet niet welke.”

De kopman voelt zich in ieder geval goed bij de hiërarchie zoals we die in de Omloop hebben gezien. Enkel vooraf vond hij het nog wat vreemd. “Wij stonden met vijf jongens aan de start die nog geen koers gereden hadden, maar toch werden we al in de favorietenrol geduwd. Raar maar waar. Maar goed, je kunt daar op twee manieren op reageren: ofwel probeer je errond te zwemmen en steek je daar energie in, ofwel ben je ambitieus en neem je je verantwoordelijkheid. Ik ben trots en blij om te zien hoe wij het als ploeg hebben gedaan.”