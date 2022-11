‘Les Amandiers’: seks, drugs en veel drama aan een Parijse toneelschool ★★☆☆☆

Het is het begin van het academiejaar 1985-1986 en voor Stella (Nadia Tereszkiewicz) het begin van haar echte leven. Haar jeugd bracht ze door in de afgeschermde bubbel van haar rijke familie, maar nu komt ze terecht in de Parijse toneelschool Théâtre des Amandiers – ook een bubbel, maar dan wel eentje waar mensen van verschillende achtergronden samenkomen, botsen of versmelten.

Les Amandiers begint als een flamboyant portret van een bonte bende jonge mensen die overlopen van passie voor theater en leven. Tussen de repetities door delen ze wel en wee, maar ook lichaamssappen en lijnen coke.

Het is een film van Sturm und Drang, van huilen en schreeuwen. Voor regisseur Valeria Bruni Tedeschi (Actrices) is het een terugblik op haar eigen tijd in het Théâtre des Amandiers, waar de iconische Patrice Chéreau (neurotisch gespeeld door Louis Garrel) de plak zwaaide. Voor de kijker is het een (aanvankelijk toch) erg aanstekelijke kennismaking met het acteursbestaan, dat totale overgave en toewijding vereist.

Les voor schepen van Cultuur

Bepaalde schepenen van Cultuur zouden er misschien iets uit kunnen leren, voordat ze artiesten nog eens wegzetten als luie hobbyisten. Al zouden ze er evengoed hun vooroordelen over aanstellerige, hysterische kunstenaars in bevestigd kunnen zien. Want het moet gezegd dat Les Amandiers, en het hoofdpersonage in het bijzonder, nogal veel met zichzelf bezig is. Terwijl wij soms net meer wilden weten over diegenen die niet het geluk hebben om toegelaten te worden tot het eliteclubje van Chéreau: hoe ga je verder nadat je levensdroom in elkaar is gestuikt?

Bruni Tedeschi lijkt te willen tonen hoe creatie pas authentiek wordt als ze voortkomt uit privédrama. Maar naarmate de film steeds meer op dat laatste gaat focussen – een clichématige gedoemde romance komt centraal te staan – wordt Les Amandiers meer soap dan prestigetheater, en ga je de rumoerige groepsdynamiek van het begin al snel missen.

Les Amandiers speelt vanaf 16/11 in de bioscoop.