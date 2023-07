Léon Marchand en Ariarne Titmus zetten wereldrecords scherper op WK zwemmen

De 21-jarige Marchand dook met 4:02.50 meer dan een seconde onder het vorige wereldrecord (4:03.84) dat de Amerikaanse legende Michael Phelps in 2008 zwom op de Olympische Spelen in Peking. Daarmee is Phelps zijn laatste individuele wereldrecord kwijt.

Olympisch kampioene Ariarne Titmus scherpte in de finale het wereldrecord aan tot 3:55.38. De 22-jarige Titmus ontfutselde zo het wereldrecord van de 16-jarige Canadese Summer McIntosh, zondag pas vierde. McIntosh zwom in maart naar een toptijd van 3:56.08. Titmus heeft haar tweede wereldtitel beet op dit nummer, na 2019.

De Amerikaanse Katie Ledecky slaagde er niet in haar wereldtitel te verlengen, ze werd tweede in 3:58.73. De Nieuw-Zeelandse Erika Fairweather vervolledigde het podium in 3:59.59. Valentine Dumont werd eerder op de dag uitgeschakeld in de reeksen. Ze tikte aan in 4:10.09.