Leider Union wint met 0-3 in Charleroi, wedstrijd ontsierd door zware vuistslag Dante Vanzeir

Union speelde heel die tweede helft met tien, nadat Dante Vanzeir in de blessuretijd van de eerste helft uitgesloten werd omdat hij een vuistslag uitgedeeld had aan Valentine Ozornwafor. Die werd met bebloed aangezicht van het veld gedragen en kwam in de tweede helft niet meer het terrein op. Volgens zijn ploeg gaat het ondertussen wel beter met hem.

😳 | Dante Vanzeir krijgt terecht rood voor deze slag! 😤🟥 #CHAUSG pic.twitter.com/nXUf8V2hDY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 19 februari 2022

Vanzeir ging zich na afloop nog excuseren in de kleedkamer van Charleroi. Er wacht hem wellicht een stevige schorsing. Bovendien zal Felice Mazzu in de volgende wedstrijd, volgende week zaterdag tegen Eupen, in de spits ook niet kunnen rekenen op het andere deel van zijn koningskoppel. Deniz Undav pakte tegen Charleroi immers zijn vijfde gele kaart.

In de wedstrijd tegen Eupen kan Union Sint-Gillis zijn plaats in de top vier mathematisch veilig stellen. Met 63 punten heeft het tien punten voor op Antwerp (53), twaalf op Club Brugge (51), vijftien op RSC Anderlecht (48) en twintig op AA Gent en Charleroi (43).

🏥 Les premières nouvelles concernant notre défenseur Valentine Ozornwafor sont rassurantes. Après avoir perdu connaissance par deux fois sur le terrain, il est désormais conscient et restera en observation, selon le protocole commotion. #RCSC #JPL #Ozornwafor pic.twitter.com/6kdvGagroH — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) 19 februari 2022