Leicester groeide na sprookjestitel uit tot voorbeeldclub

Met Leicester City treft PSV morgen een tegenstander die de status van rafelige stuntploeg al lang is ontgroeid. De Engelse kampioen van 2016 is in het heden vooral een toonbeeld van professionaliteit.

Ongewild werd Louis van Gaal een voetnoot in een van de meest spraakmakende stappen in de opmars van Leicester City. De huidige Nederlandse bondscoach, destijds net begonnen als trainer van Manchester United, werd in het King Power Stadium door een veredeld kroegelftal in zijn hemd gezet (5-3). Boeddhistische monniken in oranje gewaden, ingevlogen vanuit Bangkok, gaven die middag in de nazomer van 2014 een bijna surrealistisch karakter.

Het drietal, breeduit lachend, liep na de wedstrijd door de gangen van het stadion, toen Van Gaal vanuit de kleedkamer richting de perszaal beende. Jamie Vardy, destijds nog een volslagen onbekende voor het grote publiek, legde journalisten geduldig zijn opmerkelijke reis door het Engelse clubvoetbal uit. Uitgerekend tegen Van Gaals miljoenenploeg maakte de toen al 27-jarige spits zijn eerste doelpunt in de Premier League. Acht jaar later staat Vardy’s teller op 128 competitietreffers.

Tegen PSV doet de spits, nog steeds in dienst van Leicester, morgen niet mee. Als gevorderde dertiger kan Vardy’s lichaam de belasting van topvoetbal nog maar lastig aan. Het ontbreken van de talisman uit het exceptionele kampioensjaar 2015-16 leidt niet tot paniek. Leicester beschikt over een selectie met veel meer opties dan in dat sprookjesseizoen. The Foxes teren nog altijd op het imago van rafelige reuzendoder, maar behoren inmiddels zelf tot het establishment.

Thaise weldoener

In een tijdperk waarin oligarchen, sjeiks en Amerikaanse durfinvesteerders de Premier League overspoelen, geldt Leicester als een roos in de woestijn. De positieve invloed van eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha kan niet worden onderschat. Onder leiding van de Thai is een van de meest professioneel geleide clubs in Engeland ontstaan. Zonder zich te bemoeien met het technische beleid opereerde hij als een pater familias.

Buiten het zicht van de camera’s ondersteunde ‘Khun’ projecten in de multiculturele stad. Het plaatselijke ziekenhuis kon dankzij zijn hulp een volwaardige intensivecareafdeling voor kinderen inrichten. Mensen in nood wisten hem te vinden. Hoe geliefd hij zich maakte, werd duidelijk bij zijn dramatische overleden in 2018. Srivaddhanaprabha’s privéhelikopter, opgestegen vanaf de middenstip, crashte op het parkeerterrein naast het stadion.

De laatste training van Leicester voor het duel tegen PSV. Beeld Action Images via Reuters

De massale uitingen van medeleven bewogen zijn zoon Aiyawatt ertoe om het levenswerk van zijn vader voort te zetten. Met ‘Top’ aan het roer van het familiebedrijf King Power zette Leicester City het bouwwerk voort. Voor het knusse maar beperkte Belvoir Drive kwam een hypermodern trainingscomplex in Seagrave in de plaats. Kosten: 120 miljoen euro. Met Brendan Rodgers werd een coach aangesteld die sterk is in het ontwikkelen van talenten.

De scouting onderging gelijktijdig een opknapbeurt. Leicester City kon zich niet langer beperken tot de strategie om onderschatte spelers voor een habbekrats weg te plukken uit Europese competities en de lagere divisies in Engeland. Riyad Mahrez, gekocht voor 550.000 euro van het Franse Le Havre, ging in 2018 voor bijna 80 miljoen naar Manchester City. Om het eigen succes te waarborgen trok de Leicester-directie op haar beurt ook vaker grof geld uit voor transfers, zonder het zicht op de realiteit te verliezen.

Aanwinsten

Patson Daka valt in die laatste categorie aanwinsten. De Zambiaanse aanvaller kwam afgelopen zomer voor 25 miljoen euro over van Red Bull Salzburg. Na een wervelend begin is hij waarschijnlijk nu al het dubbele waard. James Maddison, gekocht van Norwich City, maakt grote kans om met het Engelse elftal naar het WK te gaan. Verdedigers Wesley Fofana en Çaglar Söyüncü hebben het vertrek van Harry Maguire naar Manchester United opgevangen.

In de Premier League vallen Leicesters prestaties dit seizoen enigszins tegen, maar PSV treft morgen een minstens gelijkwaardige ploeg. Vorig jaar hoefde de club alleen Manchester City, Chelsea, Liverpool en Manchester United voor zich te dulden. Tegen de voormalige werkgever van Van Gaal werd afgelopen weekeinde op Old Trafford gelijkgespeeld (1-1). Dat was geen stunt meer, maar een gevolg van structureel beleid.