Legoversie van Thiam bindt strijd aan met vooroordelen: ‘Ook zwarte meisjes mogen dromen’

Sinds 2012 is 11 oktober Wereldmeisjesdag, die in het teken staat van genderongelijkheid. Ook de sport ontsnapt daar niet aan, wees een onderzoek in opdracht van Lego uit. Zo wensen ouders nog altijd hun zoon, veel eerder dan hun dochter, een sportcarrière toe.

Om vooroordelen te counteren heb je figuren nodig die inspireren. Zo kwam Lego uit bij tweevoudig olympisch, wereld- en Europees kampioen Nafi Thiam (28). Als kind kwam het niet in haar op om profatleet te worden. “Neen, ik wilde verpleegster worden. Daarna architect. Om de zes maanden veranderde ik van droomjob.”

Haar meerkampende moeder bleek een voorbeeld voor Thiam. “Maar waar ik opgroeide (Rhisnes, een dorpje buiten Namen, VH) en zelfs later op school was er niemand die echt op mij leek. Zelfs mijn haar was anders. Ik kon me niet makkelijk met anderen identificeren. Dat veranderde toen ik door de atletiek en de internationale competities meer mensen leerde kennen.”

Prinses Ariël

Als atleet werd ze al snel geconfronteerd met vooroordelen. “Ze noemden me als kind altijd een kwajongen. Als tiener kreeg ik opmerkingen zoals: ‘Jij bent gespierd voor een vrouw.’ Niemand zal dat ooit tegen een man zeggen.”

Thiam erkent dan ook het belang van rolmodellen, zoals prinses Ariël uit De kleine zeemeermin, die in de nieuwe Disney-film zwart zal zijn. “Voor veel mensen is dat misschien niet belangrijk, maar voor kleine zwarte meisjes is het wél belangrijk. Ook zij mogen dromen.”

In het station Brussel-Centraal is tot 17 oktober een levensgroot en 90.000 steentjes tellend Lego-beeld van Thiam te bewonderen. Daarna verhuist het tot 30 november naar de Nieuwstraat.

“Ik ben er echt trots op dat ik een rolmodel kan zijn voor meisjes. Ik merk dat aan de vele brieven die ik van hen krijg.”