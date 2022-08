Lefgozer Evenepoel grijpt macht op onbekende slotklim

Remco Evenepoel wist niets van de slotklim in de zesde etappe van de Vuelta, de Pico del Jano. Dat zal voor meer renners het geval zijn geweest: de berg in Cantabrië was voor het eerst in het parcours opgenomen. Hij had alleen de tijdrit verkend die volgende week op het programma staat. Als specialist wil hij daar niets laten liggen.

Onbekendheid met het terrein is voor de 22-jarige renner geen reden om het dan maar niet te proberen. Aan branie en lef heeft de van het talent bulkende ket uit Schepdaal in het Pajottenland geen gebrek. Waar veel klassementensrenners in etappes met aankomsten bergop tot op het laatst wachten om tijdwinst te sprokkelen, trok de troef van QuickStep-Alpha Vinyl gisteren met nog zo’n acht van de twaalf kilometer te gaan onbevreesd ten aanval.

Het loonde. Een dubbelslag in het schimmenspel op de mistige en kletsnatte flanken van de piek in het noordwesten van Spanje werd het net niet. De eerder ontsnapte Australiër Jay Vine, rijdend voor Alpecin-Deceuninck nadat hij op de rollenbank een competitie van Zwift won, bleef hem vijftien seconden voor. Evenepoel kon zich in de rode leiderstrui steken. Achter hem bleef alleen Enric Mas, de kopman van Movistar, in het spoor. Het slachtoffer met de grootste statuur van de Vlaamse dadendrang was drievoudig Vuelta-winnaar Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Hij staat nu vierde in het klassement, op één minuut van Evenepoel.

Die noemde zijn machtsgreep “een van de beste prestaties die ik ooit heb laten zien op de fiets”. Het was vooraf niet eens het plan geweest. Hij besloot te versnellen toen hij zag dat nogal wat kopmannen al vroeg op de klim geïsoleerd zaten. “Ik kon maar beter iets proberen, want ik had de benen vandaag. Ik doe een heel goede zaak in het klassement en ben blij dat ik de ploeg iets terug kan geven met de leiderstrui.”

Roglic lost

Dat zijn ploeg al op de voorlaatste klim, de Collada de Brenes, met onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe aan kop van het peloton begon te sleuren, weerspiegelde toch wel ambitie. Op de Pico del Jano was het van de favorieten eerst de Brit Simon Yates die probeerde weg te rijden naar de restanten van een kopgroep van tien renners, maar daarna begon Evenepoel de tegenstand de adem af te snijden.

Evenepoel: "Dit was een van de beste prestaties die ik ooit heb laten zien op de fiets." Beeld AFP

De een na de ander haakte af: Yates, Richard Carapaz, Pavel Sivakov, Jai Hindley. De Nederlanders Wilco Kelderman en Thymen Arensman sloten nog bij de geloste renners aan. Die groep liet het vervolgens aan Roglic over om de schade te beperken. Hij werd vijjfde, op 1:37 van Vine. De Sloveen was op zichzelf aangewezen. “Ik had niet de benen, maar ik ben blijven vechten tot de finish.” Het is volgens hem nog veel te vroeg om de handdoek te gooien. “Het is nog ver, er komen nog meer etappes aan.”

Hoewel hij vorig jaar al de Giro d’Italia reed, beschouwt Evenepoel deze Vuelta als zijn eerste echte grote ronde. Zijn optreden in Italië liep uit op een deceptie. Hij gaf op na de zeventiende etappe. Na zijn dramatische val in een ravijn in de Ronde van Lombardije in 2020, waarbij hij zijn bekken brak, bleek hij onvoldoende voorbereid. Niettemin bestaan er sindsdien twijfels of hij een wedstrijd van drie weken wel aankan.

De hardnekkige mist op de Pico del Jano ten spijt, voor Evenepoel is er gisteren wel iets opgeklaard. Zelfverzekerd: “Ik hoop dat er nu een paar vraagtekens weg zijn voor de buitenwereld.”