Lefevere zet zijn eerste stapjes in het vrouwenwielrennen

De opleidingsploeg NXTG wordt komend jaar omgetoverd tot NXTG by Experza. Patrick Lefevere is medestichter en vennoot van Experza en doet dus zijn intrede in het vrouwenpeloton.

“Het vrouwenwielrennen groeit enorm, maar ik ben van mening dat er niet genoeg rensters zijn die het niveau voor alle WorldTour-ploegen halen. Daarom keer ik de zaak nu helemaal om”, zegt Lefevere. “Ik wil bij de jeugd beginnen en de jongeren daar een platform geven om zich te ontwikkelen. Zo kunnen we het aantal kwaliteitsvolle rensters opkrikken.”

Lefevere geeft zichzelf de nodige tijd. “Milaan en Rome zijn niet in een jaar gebouwd. Ik wil tegen 2025 wel alles op de rails hebben. Aan dat alles hangt natuurlijk een prijskaartje. Ik denk aan een budget van 1,6 miljoen euro of iets meer. Het is de bedoeling dat de leden van mijn vrouwenploeg deftig betaald worden en dat ze over hetzelfde materiaal beschikken als de mannenploeg.”

Bij de Nederlandse ploeg NXTG rijdt onder anderen de jonge Belgische renster Shari Bossuyt.