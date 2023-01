Lefevere vreest voor het jaar te veel van Cavendish: ‘Maar hij mag het record van Merckx breken’

Dinsdag stuurde Astana de foto’s van zijn nieuwste aanwinst Mark Cavendish (37) de wereld rond. Gisteren werden de laatste scherpe kantjes eraf gevijld. Artjom Zakharov is naar het ontwikkelingsteam gedegradeerd, zodat de Nederlander Cees Bol de dertigste en laatste renner van WorldTour-ploeg Astana kon worden.

Bol, ex-winnaar van Nokere Koerse, weet wat hem te doen staat. Hij zal de laatste man zijn die Cavendish aan sprintoverwinningen moet helpen. Het liefst in de Tour de France.

Twee jaar geleden, in de Tour van 2021, won Cavendish vier ritten. Hij kwam daarmee op 34 ritzeges, wat evenveel is als Eddy Merckx. Cavendish reed toen voor Deceuninck-QuickStep, de ploeg van Patrick Lefevere. “Toen we hem in de ploeg namen gaf niemand nog vijf frank voor de kansen van Cavendish”, zegt Lefevere.

Laatste kans

De Brit zou eind 2021 afscheid nemen als wielrenner. Het contract met Lefevere was een contract van de laatste kans. Zeker was het niet het plan om Cavendish in 2021 naar de Tour te sturen. Lefevere: “Sam Bennett was onze man. Maar Bennett haakte af en zo ging de plaats naar Cavendish.”

Wat toen gebeurde, Cavendish die vier ritten won, had niemand voorzien. Maar het plan om te stoppen bleef. Lefevere: “Na zijn succesvolle Tour zei hij tegen Fabio Jakobsen: ‘Volgend jaar ben jij aan de beurt.’”

Dat veranderde. “Onder druk wellicht van de Britse pers zei Cavendish dat hij toch nog een jaar wilde doorgaan. Toen begon hij weer naar een plaats in de Tour-ploeg te hengelen. Zijn contract voor 2022 is er pas op het laatst gekomen. Maar bij onze beslissing om dat jaar Jakobsen naar de Tour te sturen zijn we wel gebleven.”

Of Cavendish daar blij mee was? Lefevere: “Dat heb ik hem niet gevraagd. Uit colère is hij dan maar Brits kampioen geworden. Toen kwamen er weer verhalen in de Britse pers, dat ik Cavendish uit de Tour heb gehouden omdat ik niet wilde dat hij het record van Merckx zou breken. Zoiets doms heb ik nog nooit gelezen. Om te beginnen zijn die 34 ritzeges van Cavendish niet te vergelijken met de 34 van Merckx. Als je Cavendish met Merckx in de weegschaal legt, is de keuze niet zo moeilijk. Cavendish heeft ze alle 34 gewonnen in de sprint, of er moet een ploegentijdrit bij hebben gezeten. Merckx won bergritten, tijdritten en wat nog allemaal. En zelfs als hij het record zou breken, dan is dat maar zo.”

Patrick Lefevere: "Als je Cavendish met Merckx in de weegschaal legt, is de keuze niet zo moeilijk." Beeld Photo News

Of Cavendish dat kan? Of hij niet aan het jaar te veel is begonnen? “Het is iets waar ik elke renner voor waarschuw”, zegt Lefevere. “Sommigen luisteren, anderen niet. Het verhaal van Cavendish is dat hij nog niet zonder de koersfiets kan. Dat is zijn goed recht. Maar ik weet niet of het verstandig is.”

Gevraagd of hij Cavendish in staat acht om het record van Merckx te breken, stelt Lefevere: “Ik durf niet te zeggen van niet. Hij blijft Mark Cavendish.”

Lukt het hem, dan krijgt Cavendish een plaats in de wielergeschiedenis en daar is het de Brit volgens Lefevere nog om te doen. In 2011 werd hij Lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE). “Nu wil hij graag Sir worden, net als Bradley Wiggins. Maar Wiggins heeft olympische titels. Of ritzeges in de Tour volstaan? Dat weet ik niet.”