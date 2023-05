▶ Lefevere misnoegd over insinuatie dat Evenepoel corona als uitvlucht gebruikt: ‘Ik verlaag me niet tot dat niveau’

La Gazzetta dello Sport, een van de hoofdsponsors van de Giro, pakte vandaag uit met een paginagroot artikel waarin opvallend gesuggereerd wordt dat Evenepoel het virus gebruikt heeft om straks aan de nederlaag te ontsnappen. “Gezondheid voorop, maar het virus mag geen paraplu zijn om jezelf in te dekken. Remco Evenepoel koos ervoor om de wedstrijd te staken omdat hij besefte dat hij niet meer in de mentale en vooral fysieke conditie was om te winnen”, klinkt het zowaar in de intro van redacteur Pier Bergonzi.

“Eerlijk gezegd, ik heb het niet eens gelezen”, aldus de sterke man van Soudal-Quick.Step. “Ik verlaag me niet tot een niveau dat niet het mijne is. Ik heb Remco ook gezegd dat hij die dingen moet laten passeren en kalm blijven. Blijven was gewoon geen optie omdat we weten welke schade koersen met corona kan veroorzaken.”

Lefevere is er niet de man naar om nu te schieten op de Giro-organisatie, die pas na de eerste week en het uitvallen van de eerste renners meer veiligheidsmaatregelen neemt zoals het invoeren van de mondmaskerplicht. “Achteraf is het altijd makkelijk om dat te zeggen. Ja, het kon voorzichtiger geweest zijn. Maar ik ga daar nu niet over beginnen zagen.”

Via WhatsApp heeft Lefevere contact gehad met Evenepoel. “Hij stuurde me vanochtend dat hij zich al wat beter voelt, maar dat hij nog altijd last heeft van keelpijn en ook weer positief getest heeft. Ach, er was echt geen andere beslissing die we zondagavond konden nemen. Dit was de enige juiste beslissing, na overleg met ploegdokter Toon Cruyt.”

En of het nieuws binnenkwam als een donderslag bij heldere hemel. “De sfeer zat goed, we hadden een kopman die de Giro kon winnen, alles stond in functie daarvan... Als dat doel dan plots wegvalt, is dat een dreun. Voor de hele ploeg. Daarom dat ik het belangrijk vond om terug naar hier te komen. Om de jongens te motiveren en er nog voor te gaan.”

Of het verdere programma van Evenepoel dit jaar wijzigt, is nog niet zeker. “Laat ons eerst even bezinnen. Dat is nog niet aan de orde. Iedereen wil Remco natuurlijk aan de start. De Tour? Als jullie willen fantaseren, doe maar... Maar het is onmogelijk dat hij die aanvat zonder de ambitie die ook te winnen. ‘Starten om te zien waar hij uitkomt’, dat kan Remco niet. Neen, dat gaan we niet doen.”

Voor de Giro had Lefevere gezegd dat hij pas tevreden zou zijn als hij met de roze trui naar het Vaticaan kan. Lefevere, lachend: “Ik was beter vóór de start van de Giro naar het Vaticaan gegaan.”