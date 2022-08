Lefevere: ‘Ik ken niemand die zo maniakaal bezig is als Remco Evenepoel. Ik heb er soms compassie mee’

Zijn sprinter Fabio Jakobsen kan zondag de Europese titel binnenhalen, maar dat boeit hem niet zo. Met meer spanning kijkt manager Patrick Lefevere (67) uit naar de Vuelta. ‘Remco Evenepoel heeft er alles voor gedaan om klaar te zijn.’

Supportert u zondag in München voor Fabio Jakobsen?

“Ah, doet hij mee?”

Of zal het toch al een beetje stiekem voor Tim Merlier zijn?

“Neenee. Ik weet dat we wat personeel leveren, maar wie precies allemaal start? Ik zag enkel de afmeldingen. Dat EK is niet populair.

“Volgens mij is Merlier conditioneel totaal niet klaar. Wat ik van hem zag in de Ronde van Wallonië was in elk geval niet veelbelovend. Alle dagen gelost.”

U hebt hem toch maar mooi kunnen strikken, als tweede spurter naast Jakobsen.

“Ik ken Merlier al lang. En er is natuurlijk een deel van de familie dat ik niet kan negeren, de VDB’s (Cameron Vandenbroucke is de vriendin van Merlier, red.). Ik ontving Merlier op mijn bureau in 2019 toen hij nog rondreed met een zwarte trui. Hij leek me een twijfelaar. De broers Roodhooft hadden hem een helpende hand gereikt. Maar hij was niet echt gelukkig, klonk het. ‘Oké, maar ik ga geen ruzie maken en aansturen op contractbreuk’, zei ik. ‘Tenzij je het zelf oplost. We zijn geïnteresseerd, maar niet ten koste van alles.’ Sindsdien zijn we altijd contact blijven houden. Na een paar gesprekken waren we er nu uit. Merlier wilde absoluut komen.”

‘Er is nog nooit een sprinter mislukt bij QuickStep’, redeneert hij. Welke plannen hebt u met hem?

“Als spurter doet hij me enorm denken aan Johan Museeuw. Hij kan van ver aanzetten, met relatief weinig hulp, en toch finishen. Het is een ander type dan Jakobsen. Uiteindelijk is hij nog maar drie jaar wegcoureur. Hij miste aanvankelijk de basis om een grote ronde uit te rijden, nu mag het stilaan wel eens.”

Arnaud De Lie was natuurlijk ook mooi geweest.

“Ja, die boot heb ik gemist. Af en toe gebeurt dat eens. Ik had er bij de nieuwelingen al contact mee via Instagram. Twee jaar geleden kreeg ik dan plots telefoon van een manager: of ik interesse had in De Lie? ‘Tja, wie niet?’, antwoordde ik. Ik stelde voor om hem eens mee te brengen naar Wevelgem. Dan kon hij zien waar we zitten en hoe we precies werken. Maar op de dag van afspraak daagde niemand op en kreeg ik een mailtje van De Lie zelf: ‘Meneer Lefevere, ik voel me goed bij Lotto-Soudal en heb daar mijn woord gegeven.’ Hij voegde er nog zijn telefoonnummer en dat van zijn vader aan toe. Heel correct.”

Merliers komst betekent wel afscheid nemen van Mark Cavendish.

“Dat doet me veel pijn. Ik had echt gedacht dat hij zou stoppen eind 2021. Tot hij in augustus plots van gedacht veranderde. ‘Je steekt me in de shit’, zei ik. Ik ben dan alsnog met mijn pet rondgeweest. Sportief had hij er vrede mee dat Jakobsen de Tour zou rijden, maar ook daarin keerde hij begin dit jaar zijn kar. Hij vond ook dat hij niet genoeg betaald kreeg. Net voor de start van de Tour hadden we nog een goed gesprek. ‘I’ll be ready if you need me’, zei hij. Maar op een bepaald moment heb ik hem toch moeten zeggen dat het stopt. Tuurlijk is hij niet gelukkig. Ik hoop van harte dat hij goed terechtkomt.”

Tim Merlier, volgend jaar bij Soudal-QuickStep, juicht na zijn Belgische titel in Middelkerke. Vriendin Cameron Vandenbroucke deelt in de vreugde. Beeld Photo News

Na het EK volgt de Vuelta. Waar mogen we op hopen met Remco Evenepoel?

“Ik mag zeggen wat ik wil, jullie luisteren toch niet. Als hij ambitie toont, wordt hij voor een dikke nek aangezien. Zakt hij erdoor, zoals in Zwitserland, wordt hij afgemaakt. Op den duur houd je die ambitie voor jezelf.”

Een ritzege en een plaats in de top tien van het eindklassement zou mooi zijn, formuleert hij het zelf voorzichtig.

“Het eerste doel is om zonder kleerscheuren Nederland te verlaten. In Baskenland begint het dan. Pas na de tijdrit in Alicante (rit 10 op 30 augustus, red.) wordt een eerste evaluatie gemaakt. Staat hij nog goed, dan kan hij zeggen: ‘Nu gaan we het echt proberen.’”

De demonstratie in San Sebastián doet opnieuw velen dromen.

“Dromen mag, daar leeft een mens van. Hij heeft er hoe dan ook alles voor gedaan om klaar te zijn. In die mate dat ik er soms compassie mee heb. Ik ken niemand van die leeftijd die zó vaak op hoogtestage gaat, zó veel traint, zó maniakaal bezig is. Het zou leuk zijn mocht hij daar eens een compensatie voor krijgen.”

Stel dat het straks niet lukt, mogen we daar dan conclusies aan vastkoppelen?

“Zijn critici zullen zeggen: ja. Maar wat mij betreft niet. Dat zou al te makkelijk zijn. Hij is pas 22 en zijn contract loopt tot eind 2026. Tot dan krijgt hij alvast alle krediet. Probleem is: mensen hebben een kort geheugen. Vijf jaar geleden was hij bij manier van spreken nog geen coureur. En door die zware crash in Lombardije heeft hij in zijn ontwikkelingsproces een jaar verloren.”

In de meest ideale der wielerwerelden koopt u een ploeg voor het rondewerk bij elkaar en omringt u hem met knechten als Sepp Kuss of Brandon McNulty. Maar daar hebt u het budget niet voor, gaf u al meermaals aan.

“Wie wel? Drie, vier ploegen, hooguit: Jumbo-Visma, Ineos, UAE en Bora plots ook. Die namen zouden in een minder sterk team stuk voor stuk kopman zijn.”

Kan de komst van Soudal daar verandering in brengen?

“Ik ben supercontent met Soudal. Het zijn snelle beslissers. Baron Vic Swerts (oprichter en eigenaar, red.) en Dirk Coorevits (CEO, red.) hebben geen hele dag nodig om na te denken. Ze zijn heel rechtlijnig. Het budget zal elk jaar progressief verhogen. En als we een grote ronde winnen staat daar ook iets tegenover. Al gaat die bonus dan uiteraard naar de eindwinnaar.”

Maar het is niet dat u plots op een berg geld zal belanden?

“Een berg geld? Nog nooit gezien. (lacht) Tenzij op tv.

“Kijk, ik ga niet weer in een hoekje zitten huilen dat ik geen geld heb. Dat is niet de bedoeling. We moeten werken met de middelen die we ter beschikking hebben. Stel dat Evenepoels rondetalent écht naar boven komt, zoals iedereen hoopt, kan dat natuurlijk wel dingen in beweging zetten. Waarop andere jongens onvermijdelijk zullen moeten wijken. En we te horen zullen krijgen dat we niet meer meespelen in de voorjaarsklassiekers. En Vlaanderen op zijn kop zal staan.”

Een fraai eindresultaat van Evenepoel in de Vuelta zou dus al kunnen helpen?

“Niet voor 2023, wel voor 2024.”

Kan het voor hem ook de poort naar de Ronde van Frankrijk openbeuken?

“Dat zullen we dan wel zien op de teammeeting in oktober. Maar als het aan mij ligt niet. Vuelta-Giro-Tour, in die volgorde blijft het in mijn hoofd zitten.”

Was de verleiding toch niet aanwezig om hem dit jaar al uit te spelen in de Tour?

“Geen seconde. Bij niemand binnen de ploeg of de familie trouwens.”

Remco Evenepoel demonstreerde onlangs in de Clásica San Sebastián. Beeld Sirotti / Icon Sport

Op welk vlak kan de ploeg nog stappen zetten?

“Op alle vlakken. Ik heb een fantastische staf, maar die juiste mentaliteit, specifiek afgestemd op dat rondewerk, moet er nog insluipen. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan, omdat we een team zijn dat altijd streeft naar meer en beter. We zijn nooit echt content. Die omschakeling kan niet in één dag worden gerealiseerd. Hoogtestages, bijvoorbeeld, pakken we nog redelijk primitief aan. We sturen niet een hele crew mee met één of twee renners, zoals in sommige andere ploegen. Het grote verschil is: als die in april nog geen koers hebben gewonnen, is er geen paniek.”

Die rust kunnen jullie zich niet permitteren?

“Nee, maar dat is ook mijn karakter. Als wij in februari al niet winnen ben ik doodongelukkig. Er zijn anderen. Een van mijn Franse collega’s zei ooit tegen Peter Sagan: ‘De resultaten zijn niet belangrijk, ik wil enkel dat je glimlacht aan de ontbijttafel.’ Dure glimlach, toch?”

Uw ploeg zal, met andere woorden, nooit volledig omturnen naar het rondewerk?

“Ik vind dat een groot risico. Ik leg niet graag al mijn eieren in één mandje. Doe je dat wel en je klassementspion zakt er in zo’n grote ronde na één week door, dan is dat een ramp. Nu, bij ons: so be it. Evenepoel compenseert dat met Luik-Bastenaken-Luik en San Sebastián. Omgekeerd is een switch naar het klassieke eendagswerk voor hem op dit moment niet aan de orde. Daar is het gewoon nog te vroeg voor.”

Komt het dit jaar nog goed met Julian Alaphilippe?

“Daar ga ik van uit. Al hoop ik niet dat hij zijn truc van vorig jaar herhaalt. Toen reed hij de Tour in functie van het WK. Dat kan één keer, maar daar betaal ik hem in principe niet voor. Oké, hij heeft veel tegenslag gekend. Het was geen makkelijk seizoen voor hem. Maar dat was het ook niet voor mij, zijn broodheer. Ik zal mijn coureurs altijd verdedigen, maar dat gaat toch iets makkelijker met iemand die 70.000 euro verdient dan wanneer het een bedrag met zes nulletjes betreft. Ik verwacht dus iets van hem in de Ronde van Spanje, en niet enkel in dienst van Evenepoel.”

Tot slot: Soudal blijft aan boord tot eind 2027?

“Het is te zeggen: ik heb de deur op een kier gezet. 2027, maar in maart 2025 gaan we met alle grote sponsors aan tafel zitten. ‘Zijn we content of niet?’ Indien niet, kunnen ze er eind 2026 uitstappen. Dat geeft ons dan nog 21 maanden de tijd om te beslissen: stoppen we ermee of zoeken we alternatieven?”

2026 is het jaar waarin Evenepoels contract afloopt.

“Vandaar. Het is niet lukraak bepaald.”

Tegen dan hoopt u…

“…al mijn tanden nog te hebben. (lacht) Mijn leeftijd zal alvast geen rol spelen. Vic Swerts zei me onlangs: ‘Als Evenepoel in 2025 de Tour wint, wil ik erbij zijn.’ Ik begon te rekenen: 82, 83, 84, 85. Luc Maes, nog altijd een beer maar ook al 81. Frans De Cock, 80. Drie prachtige voorbeelden. ‘Wat ga jij doen als je wat ouder wordt?’, vragen ze me. ‘Zoals jullie’, zeg ik dan. ‘Blijven ademen.’”