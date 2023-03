Leergierige Vertessen voelt zich meteen thuis bij Union

Yorbe Vertessen moest als PSV-huurling Dante Vanzeir doen vergeten en eigenlijk is hij daar in anderhalve maand al best in geslaagd. Met 2 goals en 2 assist in 262 minuten in de Belgische competitie ligt zijn beslissend gemiddelde hoog. Praten doet hij met Limburgse nuchterheid, zonder veel omhaal.

“Het was mijn doel om belangrijk te zijn voor Union. Die twee goals en assists zijn al heel mooi”, zegt hij. “Ik heb mezelf beloond voor het harde werk. Maar ik ben zeker nog niet tevreden over alles. Ik weet dat ik nog beter kan.”

De 22-jarige Vertessen vindt Union een warme club, wat persoonlijker dan PSV. “Veel mensen hebben me hier goed ontvangen. Als ik vragen had, stond er altijd iemand klaar. Ik heb me nooit buitengesloten gevoeld in de groep en kon gelijk met de fans zingen en gek doen. Dat is fijn. Ook de speelstijl van Union bevalt me.”

Nu komt zijn eerste Europese duel met Union eraan. Met PSV heeft hij wel al negentien Europese duels op de teller. Zijn beste herinneringen daarin? “Zeker die wedstrijd in oktober op FC Zürich met twee goals van mij. Ook het doelpunt tegen Sturm Graz vorig seizoen blijft me bij. En mijn Europese debuut (tegen Olympiakos, BF) was een mooi moment.”

Van Union Berlijn weet Vertessen nog niet veel. “Ik heb nog nooit tegen een Duitse ploeg gespeeld. Ik zeg: fiftyfifty. Winnen zou mooi zijn, maar met een gelijkspel op Berlin mogen we toch al tevreden zijn."

Bevriend met Gakpo

Een van zijn grote troeven is zijn snelheid. Vertessen zou het leuk vinden om zich eens te meten met Kylian Mbappé, vertelt hij. “Ik ken mijn maximumsnelheid niet precies. Ik weet dat ik heel snel ben op de eerste meters, maar door mijn korte benen kan ik iets moeilijker een heel hoge topsnelheid halen.”

Bij PSV heeft hij met grote namen gespeeld zoals Mario Götze en Cody Gakpo, die hij helemaal bovenaan plaatst. “Gakpo haalde altijd een heel hoog niveau, in trainingen en wedstrijden. Ik hoopte voor hem dat hij het nu zo goed zou doen bij Liverpool. Ik kwam goed met hem overeen bij PSV. Meerdere mensen hadden het niet zo snel verwacht. Het is mooi dat het zo uitpakt. Ik zag zijn goals tegen Manchester United. Die eerste was typisch Cody: naar binnen komen en in de verste hoek krullen. En hoe hij zijn tweede goal binnen chipte, dat was de perfectie.”

Gakpo coachte Vertessen vooral op training. “Hij gaf me moed en commentaar die mentaal deugd deed, om mijn vertrouwen hoog te houden. Hij heeft mij veel gesteund.”

De Belg Johan Bakayoko blinkt nu uit bij PSV. Misschien worden hij en Vertessen ooit concurrenten voor de nationale ploeg. “We zijn wel twee verschillende types”, klinkt het. “Hij heeft veel potentieel en ik gun het hem allemaal ten zeerste dat het zo lekker gaat. Maar voor mij: om zelf de Rode Duivels te bereiken moet ik nog meer laten zien.”

Veel spelers beweren dat Union dit jaar kampioen kan worden. Daar gelooft ook Vertessen in. “Er kan veel gebeuren, maar we kunnen zeker voor de titel gaan. Mijn gevoel is dat we die kunnen winnen.”

Union Berlin - Union om 18.45 uur