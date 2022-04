Leegrooftactiek brengt Bayern op zucht van tiende landstitel op rij

Sinds Robert Lewandowski voor Bayern München speelt, maakte de club 1.078 doelpunten in alle competities. De Poolse spits kopte en schoot zelf 341 keer raak, meer dan 31 procent van het totaal. Lewandowski is hét gezicht van Bayern. Een icoon. En hij is het schoolvoorbeeld van een van de pijlers onder het succes van de club die dit weekend zijn tiende landstitel op rij kan vieren.

Bayern haalde Lewandowski in 2014. Hij kwam transfervrij over van de belangrijkste binnenlandse concurrent van dat moment, Borussia Dortmund. Met Mario Götze en Mats Hummels sprongen in die jaren nog twee andere kopstukken van die club op de trein naar München. Prompt was Dortmund niet langer in staat om Bayern in de Bundesliga af te troeven, zoals dat in 2011 en 2012 wel was gelukt.

Drie op rij was afgelopen zomer ook de score van Bayern bij RB Leipzig. Die club verloor achter elkaar Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer en Julian Nagelsmann aan de recordkampioen; respectievelijk de beste verdediger, de aanvoerder en de 34-jarige succescoach. Ook Leipzig heeft dit seizoen als uitdager van Bayern in de competitie een pas op de plaats moeten maken.

“Het is typisch Bayern. Al tientallen jaren hebben ze succes met deze tactiek. Moet je ze dat kwalijk nemen? Ze hebben nu eenmaal de macht om in eigen land zo toe te slaan”, schreef oud-Bayern-speler Olaf Thon in zijn column in Kicker.

Voetnoten

De beproefde tactiek van het strategisch verzwakken van elke mogelijke concurrent leidt wel tot eenzijdigheid én cynisme, want lang niet alle ‘geroofde’ waar doet het ook goed in München. Götze en in mindere mate Hummels zijn slechts voetnoten in de historie van Bayern. Ze keerden zelfs met hangende pootjes terug bij Dortmund. Maar wat voor Bayern belangrijk was: ze zaten de club in elk geval niet langer dwars als uitblinkers bij de concurrent.

Zo’n zwaar stempel als Lewandowski drukte in de afgelopen tien jaar niet één ‘overloper’ op de prestaties van Bayern. Al komt Manuel Neuer op zijn manier wel dicht in de buurt. Bayern haalde hem in 2011 weg bij Schalke 04, net als later middenvelder Leon Goretzka. Allebei maakten ze als speler van Schalke hun debuut in de nationale ploeg. Neuer maakte alle negen – en straks dus tien – landstitels mee bij Bayern en noteerde al meer clean sheets (wedstrijden zonder tegendoelpunt) dan iedere andere keeper in de vijf topcompetities van Europa. Met 224 blijft Neuer op dat lijstje Thibaut Courtois voor. De Rode Duivel hield 201 keer de nul namens Atlético en Real Madrid.

Voor coach Julian Nagelsmann (ex-Leipzig) had Bayern een afkoopsom van 15 miljoen euro over. Beeld AFP

Thon noemt het dus een successtrategie, die al tientallen jaren loont. En het valt op: in weerwil van kritiek klinkt in Duitsland ook instemming, opvallend genoeg zelfs uit de hoek van de clubs die ‘slachtoffer' zijn van Bayerns overvaltactiek. “Leeggekocht? Die term zou ik niet willen gebruiken”, zei RB Leipzig-directeur Oliver Mintzlaff afgelopen zomer. “Wij hebben namelijk ook zélf bewust ingestemd met de overstap van Sabitzer en van onze trainer.”

Wat vast meehielp om zo te kunnen denken: voor coach Nagelsmann betaalde Bayern een afkoopsom van meer dan 15 miljoen euro. Net zoveel als voor Sabitzer. Upamecano leverde ruim 40 miljoen op. En bij Leipzig kunnen ze alweer het volgende Bayern-bod verwachten, want ook middenvelder Konrad Laimer staat in München op de radar. Nagelsmann noemde zijn ex-speler al eens een monster en een ball winning machine op het middenveld.

Neuer niet nodig

Grappig is wat er gebeurde ten tijde van de transfer van Neuer. Niet iedereen binnen Bayern was wild enthousiast over zijn komst. Louis van Gaal was trainer en van hem hoefde het niet, tientallen miljoenen spenderen aan een nieuwe doelman. “Ik geloof in Thomas Kraft!”, riep Van Gaal toen hem in januari 2011 tijdens een trainingsstage in Qatar werd gevraagd naar de aanstaande zomertransfer. “Waarom 25 miljoen uitgeven voor Neuer als Kraft al bij je club rondloopt?” Dat had hij voorzitter Uli Hoeness ook zo gezegd. Maar die zag het totaal anders.

Kraft, toen 22 jaar en zelf opgeleid, kreeg die maand prompt zijn kans van Van Gaal. Hij gaf in zijn debuutwedstrijd meteen een assist op Thomas Müller en stopte een penalty, maar kon uiteindelijk toch niet overtuigen. Sterker: na een gelijkspel bij Nürnberg, met een blunder van Kraft, was het in april schluss voor Van Gaal in München. Hij werd ontslagen.