Leclerc naar Mercedes? Hamilton naar Ferrari? In de paddock gonst het van de transfergeruchten

Neen, Radio Paddock is geen echte zender. Het is de naam voor de geruchten die circuleren achter de schermen, opgetekend en doorgespeeld door een kleine groep journalisten die de meeste grote prijzen ter plaatse volgen.

Natuurlijk ontkennen de betrokkenen telkens staalhard. Zoals Carlos Sainz nu: “Ik ben van plan nog vele jaren bij Ferrari te blijven.” De 28-jarige Spanjaard zegt dat hij niet onderhandelt met Audi, dat het Sauber-team heeft overgenomen en vanaf 2026 onder eigen naam wil racen. “Ik snap echt niet hoe sommige journalisten dat kunnen schrijven.”

Sainz is volop in strijd voor het leiderschap bij Ferrari en wil zijn team niet tegen de borst stuiten. Vandaar de ontkenning. Maar de link met Audi is allesbehalve van de pot gerukt. Vader Carlos Sainz, levende legende, rijdt in de Dakar Rally voor het Duitse merk en heeft daar uitstekende contacten.

Trage auto

Ook hogerop in de hiërarchie zijn ze al bezig met transfers. Zoals: Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Geen van beide toppers is op dit moment tevreden met de gang van zaken in zijn team. Leclerc is pas tiende in het klassement, op 63 punten van leider Max Verstappen. Zijn Ferrari is zelfs al geen tweede in de pikorde, maar veeleer vierde (na Red Bull, Aston Martin en Mercedes).

Volgens een Italiaanse journalist is Leclerc nu al aan het onderhandelen met Mercedes. Zijn contract bij Ferrari loopt nog tot eind volgend jaar, maar het is een publiek geheim dat tegenwoordig iedere topcoureur een ‘ontsnappingsclausule’ heeft.

Leclerc op de vraag of hij met Mercedes praat: “Onzin.”

Vanuit Mercedes is er geen enkele reden waarom ze niet met Leclerc zouden spreken. Zijn oude droom om Verstappen binnen te halen heeft teambaas Toto Wolff al opgeborgen. Wolff wil wel absoluut een topcoureur naast George Russell, mocht Hamilton verstrekken of stoppen.

Al maanden wordt er gepraat, maar op dit moment is het aflopende contract van Hamilton niet verlengd. De Brit koestert nog altijd de ambitie om voor de achtste keer wereldkampioen te worden, alleen weet hij dat hij op zijn 38ste geen eeuwigheid meer te gaan heeft. Zoals altijd in dat geval kijkt Hamilton dus naar de concurrentie. En naar Ferrari, zo wil Radio Paddock. De nieuwe teambaas daar, Fred Vasseur, werkte samen met Hamilton in de formule 2.

Maar misschien is de verrassendste naam op de transfermolen die van Sebastian Vettel. Inderdaad, een mogelijke comeback. Niet als coureur, wel als sportieve baas bij Red Bull, het team waarmee hij vier keer wereldkampioen werd. Het hardnekkige gerucht: valt de bijl voor huidige baas Helmut Marko, dan volgt Vettel hem op.