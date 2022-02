Le nouveau Remco est arrivé, met dikkere benen: ‘Alleen zo ga ik meer koersen winnen’

Zou het zijn strafste demarrage geweest zijn uit dik drie jaar bij de profs? Goed mogelijk. Evenepoel sloeg op de klim naar Torralba del Pinar in geen tijd een kloof van honderd meter. In wielertaal is dat immens als de weg omhoog loopt. Evenepoel voelde de power, vertelde hij gisteren. “Het was lastig en het was steil. En het tempo was hard, maar ik merkte aan het begin van de slotklim al dat ik overschot had.”

De aanval van Tolhoek deed hem weinig, toen Fuglsang ging, counterde hij met zo veel geweld dat we even aan Nairo Quintana moesten denken - in zijn beste dagen. Geen toeval. “Ik heb hier op getraind”, zei Evenepoel. “In het verleden heb ik een paar keer moeilijkheden gehad op steile aankomsten. Daar hebben we heel hard aan gewerkt in de winter. Ik heb iets meer op sprintjes gewerkt, iets meer op minuutwaardes. Omdat ik weet: als je wil wegrijden of een koers wil winnen, moet je één minuut of twee minuten volle bak kunnen rijden. Dat heeft vandaag mijn overwinning gemaakt.”

Er is nog steeds ruimte voor progressie, maar puur op het oog vertelt Evenepoel geen onzin. De versnelling van gisteren was straf. Als je Mas, Fuglsang, Valverde, ook al is die oud, en andere Mohoric’en zo ter plaatse laat, heb je vuur in de benen. Evenepoel lachte. “Ik heb ze voelen branden ook.”

Remco Evenepoel mocht de champagne laten vloeien na zijn zege. Beeld EPA

Spieren bijgekweekt

Maar er is echt iets aan de hand met die dijen van hem. Ze zien er een stuk indrukwekkender uit dan voor de winter. Evenepoel zou de omtrek eens moeten meten: het lijkt om een pak centimeters te gaan. “Mijn lichaam is inderdaad veranderd. Na mijn moeilijke jaar na die val heeft mijn lijf nooit de kans gehad om te rusten. Dit najaar heb ik een maand echt niets gedaan. En plots heb ik spieren bijgekweekt. Op een natuurlijke wijze. Ik heb heel weinig fitness gegaan.”

Het resultaat is die extra kick in zijn demarrage. “Ik denk dat ik vandaag iets getoond heb. Mijn mindere vlakken van vroeger, de explosieve inspanningen, zijn echt verbeterd. Een klim van tien minuten was nooit mijn beste onderdeel, maar vandaag kon ik een paar van de beste klimmers van de wereld lossen. Op een heel explosieve manier. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb deze winter.”

Zo straf was hij gisteren: “Ik heb geprobeerd om de hele klim op het buitenblad te blijven, en dat is gelukt.”

Beeld Getty Images

Een nieuw lijf, een sterkere kop ook? Het is vroeg voor conclusies en het is nog moeilijker om in iemands hoofd te kijken, maar de manier waarop Evenepoel zich de voorbije twee dagen presenteerde - op de persbabbel dinsdag, en voor en na de rit woensdag - was opvallend. Zelf zegt hij dat hij meer natuur geworden is. Hij legde uit dat hij erop traint om minder opvliegend te reageren in het gewone leven. De bedoeling is dat hij dat ook kan als hij onder druk staat in zijn sport.

Geen evidente oefening, want passie en temperament zullen altijd een deel van zijn karakter zijn. Maar het feit dat hij weet waar zijn valkuilen liggen, is interessant. Evenepoel geeft inderdaad een meer beheerste indruk. In de manier waarop hij naar zichzelf kijkt - voor deze Ronde van Valencia liet hij ruimte voor mislukking: ‘Ik ga niet panikeren als het niet lukt’ - en in zijn euforie. Geen zot gedoe meer aan de finish, geen tranen, geen overdreven zegegebaren. Gewoon een mooi hartje. “Dat was voor mijn vriendin”, lachte hij. “Dat hadden we afgesproken.”

Hij wilde niet ontkennen dat die eerste zege deugd deed, “het is een opluchting”, maar wie zal hem dat kwalijk nemen? “Dit is geweldig. Ik denk niet dat ik me een betere start van mijn seizoen kon wensen. Op het einde zag ik niet goed meer waar ik was, zo lastig was het, maar ik ben heel content dat het gelukt is.”

Evenepoel sprak over “een verlossingsfase”. “Dat moeilijke seizoen ligt eindelijk achter mij. Ik heb in het najaar een heel leuke vakantie gehad waarin ik alle miserie kon vergeten. Bij de herstart heb ik perfect gedaan wat mijn trainer Koen (Pelgrim) opschreef. Niet te veel, niet te weinig. Ik ben geduldig geweest, want ik heb gemerkt: het is niet altijd voordelig om te veel te doen. Ik heb zelfs een paar keer gas terug genomen na een zware trainingsblok. Een keer twee dagen de fiets aan de kant gelaten bijvoorbeeld. Mentaal is het op die manier veel makkelijker.”

Evenepoel maakte aan de finish een hartje voor vriendin Oumi. Beeld Photo News

Win-winsituatie

En nu? Wat mogen we de komende dagen verwachten? Dit blijft Evenepoel, dus de lat komt niet snel naar beneden. Hij gaat zijn gele trui verdedigen. En als het kan, gaat hij iets terugdoen voor de ploeg. “Want ik moet hen bedanken omdat ze in mij geloofden. Josef en Michael (Cerny en Mørkøv,) hebben de ontsnapping gecontroleerd. Fabio en Yves (Jakobsen en Lampaert) hebben geholpen om me goed in positie te houden. Vooral Yves heeft een heel mooie effort gedaan om me af te zetten op de voorlaatste klim. Daar nam Bahrain over en zat ik bij wijze van spreken in een zetel tot de slotklim.”

Vandaag is een makkelijker etappe. Het peloton trekt opnieuw door het middengebergte, deze keer in de buurt van Valencia-stad, en op 15 kilometer van de streep ligt nog een klimmetje, maar toch lijkt dit meer een rit voor sprinters. En dus voor Fabio Jakobsen. “Dit is een win-winsituatie”, zei Evenepoel. “Met een leiderstrui heb je overzicht over de koers. Je bepaalt zelf hoe hard of traag je gaat. Het is een voordeel voor donderdag dat we zo naar de sprint kunnen. Vrijdag in de koninginnenrit gaan we aan de bak moeten, maar de ploeg heeft getoond dat ze er klaar voor is. Op de slotklim zal het weer man tegen man zijn. Dat is, bij wijze van spreken, makkelijk koersen: het is niet nodig om aan te vallen.”