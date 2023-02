Lazio-fans verlangen al naar debuut van jonge Mussolini

Het is niet denkbeeldig dat hij volgende week in Rome tegen AZ zijn debuut maakt in de hoofdmacht van Lazio, en anders op 16 maart in het stadion in Alkmaar: Romano Floriani Mussolini (20). De achterkleinzoon van de voormalige fascistische dictator Benito Mussolini zat afgelopen week tegen CFR Cluj weer bij de selectie van Lazio. Bij de loting voor de achtste finales in de Conference League werd AZ vrijdag gekoppeld aan Lazio Roma.

Floriani Mussolini is de zoon van de omstreden politica Alessandra Mussolini. Zij, kleindochter, was voor diverse extreemrechtse partijen Italiaans parlementslid en zit nu namens Forza Italia in het Europees Parlement. Zij heeft nooit afstand genomen van het gedachtegoed van haar opa, bondgenoot van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Benito Mussolini werd in 1945 geëxecuteerd.

Achterkleinzoon Romano heeft twee achternamen. De eerste is die van zijn vader Mauro Floriani, een ex-politieman die in 2015 werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens seks een met minderjarige prostituee. Alessandra kreeg het voor elkaar dat haar zoon een tweede achternaam kreeg: Mussolini. Ze wilde dat die familienaam niet verloren ging. Daarvoor was speciale toestemming nodig van de Italiaanse autoriteiten.

Erelid van Lazio

De aanwezigheid van een Mussolini bij Lazio deed in Italië een felle polemiek ontbranden. Een deel vindt dat een jonge voetballer niet de daden van zijn overgrootopa kan worden nagedragen, een ander deel vindt dit de zoveelste smet op het blazoen van Lazio.

Benito Mussolini was zelf fanatiek supporter van Lazio, waar hij ook erelid van was. Mede daarom wordt hij nog altijd geëerd door de fanatieke aanhang in de ‘Curva Nord’ van het Stadio Olimpico. Die heeft een zeer kwalijke reputatie als het gaat om uitingen van fascisme, racisme en antisemitisme. Spandoeken met hakenkruisen, collectief de Hitlergroet brengen, oerwoudgeluiden en liedjes om Mussolini te eren komen regelmatig voor.

Lazio-speler Paolo di Canio kwam in 2005 in opspraak toen hij voor de fanatieke aanhang de Hitlergroet bracht. In 2017 plakten Lazio-fans door heel Rome stickers met de beeltenis van Anne Frank in een shirt van rivaal AS Roma. Twee jaar geleden schorste de club de valkenier die voor wedstrijden altijd een roofvogel liet rondvliegen. De man had Mussolini geëerd door ‘Duce, Duce’ te scanderen.

Lazio-fans watertanden al bij de gedachte aan het debuut van rechtsback Romano Floriani Mussolini (1,88 meter) in de hoofdmacht. Lazio staat momenteel vijfde in de Serie A. Zelf zei Floriani Mussolini ooit dat hij niets met politiek heeft en bij Lazio ‘gewoon Romano’ is. Zijn tweede voornaam: Benito.