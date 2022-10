Lawine aan matchen begint mentaal door te wegen (en dan moet het zwaarste voor Club nog komen)

Afgetroefd door Union Saint-Gilloise, weggepoetst door FC Porto. De marathon weegt door bij Club Brugge: ongetwijfeld fysiek, maar vooral mentaal. En dan moet de climax van de rollercoaster nog komen.

“Dit wordt een ongelooflijke uitdaging voor ons.” Dixit Carl Hoefkens begin oktober, aan de vooravond van 13 wedstrijden in 42 dagen tijd. Rond kilometer dertig van de marathon sputtert de motor voor het eerst, de zeperd tegen Westerlo buiten beschouwing gelaten. In vijf dagen tijd liet blauw-zwart eerst concurrent Union alsnog een gelijkspel uit de brand slepen, om vervolgens tegen FC Porto zwaar onderuit te gaan. De tol van de snelle opeenvolging van wedstrijden - Club was in haar laatste 150 minuten plots onherkenbaar.

We zijn eind oktober en de Bruggelingen hebben al twintig matchen op de teller. Dat zijn er vier meer dan vorig seizoen rond deze tijd en in totaal zes meer dan competitieleider RC Genk. Enkel Union doet met 21 matchen nóg beter. Het winteruur moet nog komen, Club heeft al een halve competitie achter de kiezen. Tien spelers hebben al meer dan duizend minuten in de benen, sommigen naderen zelfs de kaap van tweeduizend speelminuten.

“Het schema is natuurlijk een nadeel, maar onze ambitie blijft onveranderd”, voegde Hoefkens er eind vorige maand aan toe. Mignolet speelde met 1.800 minuten tot dusver alles, Vanaken (1.798) en Mechele (1.798) volgen in zijn spoor. Ook de andere middenvelders, Nielsen en de later toegekomen Onyedika, speelden nagenoeg alles. Dat geldt in zekere zin ook voor Jutglà en Skov Olsen. Ter vergelijking: bij Genk zijn er slechts zeven spelers die nu al 1.000 minuten op de teller hebben.

Navraag leert dat de fysieke parameters bij Club niet verontrustend zijn. De spelerskern is geprepareerd voor deze kruistocht, ook al is het een ongeziene beproeving. Blauw-zwart slaagt wat dat betreft in haar opzet - al is het straks zaak om ook nog die laatste weken door te komen. Veeleer is de vraag in hoeverre Club mentaal afziet van deze marathon. Non-stop van de Champions League naar de Jupiler Pro League en andersom. Uiterst intensieve en veeleisende matchen op het allerhoogste niveau enerzijds, enorm gemotiveerde tegenstanders in competitiewedstrijden waarin Club alleen maar iets te verliezen heeft anderzijds. “Ik heb voor het seizoen gezegd dat we die twee competities gescheiden willen houden”, herhaalde Hoefkens dinsdagmiddag nog eens.

Tegen Porto was Jutglà onzichtbaar, raakten Buchanan en Skov Olsen hun man niet voorbij. Hadden Mechele en Odoi hun dagje niet en gaf ook het onvolprezen driemansmiddenveld niet thuis. “Misschien voetbalden we vandaag niet aan honderd procent. En was het net iets minder”, stelde Hoefkens dinsdagavond vast. “Hoe dat komt, daar moeten we de juiste oorzaken van vinden.” Hoe, waar of onder welke omstandigheden Club in oktober punten verloor, vaststaat dat het totaalpakket aan het einde van een slopende maand begint door te wegen. Rest hen nog vijf van die 13 wedstrijden in dik twee weken tijd om de draad op zijn zachtst gezegd weer op te pikken.

Vijf matchen, waarin er gelukkig véél op het spel staat voor Club. Wedstrijden waarin het stuk voor stuk om de knikkers gaat. Vooreerst tegen KV Oostende. Een must-win voor blauw-zwart, alleen al voor eerherstel na twee niet gewonnen matchen. Om niet in een ietwat negatieve spiraal te belanden. Vervolgens de cruciale match in Leverkusen met het oog op groepswinst. Een wereld van verschil. Want gaat Club in de achtste finales kansloos onderuit tegen pakweg Bayern München, PSG of Man City, dan raakt die nog steeds fantastische Champions League-campagne toch gedeeltelijk ondergesneeuwd. Denk maar aan de 4 op 6 van vorig seizoen tegen PSG en Leipzig. Ter afronding wachten hen twee krakers: op Gent en vooral thuis tegen Antwerp. Matchen waarin het aan motivatie niet kan ontbreken.

Patro Maasmechelen dient tussendoor dan maar door een veredeld B-elftal opzij worden gezet. Rond die tijd is de eindmeet van de marathon eindelijk in zicht. Afwachten hoeveel kleerscheuren de regerende landskampioen daar finaal aan zal overhouden.