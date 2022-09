Lavia moet zijn debuut voor de Rode Duivels even uitstellen

“Toon hen wat je mij hebt getoond.” Dat zei Kevin De Bruyne aan Roméo Lavia toen de achttienjarige middenvelder een contract tekende bij Southampton. Zeven woorden die de jeugdinternational nooit zal vergeten en die hij de voorbije weken omzette in daden.

Lavia maakte indruk op het middenveld van Southampton. De tegenstanders waren onder meer Tottenham, Manchester United en Chelsea. Tegen de Blues scoorde hij dinsdag zijn eerste doelpunt in de Premier League. Op sociale media noemde hij het zelf een droom die uitkwam. Het schot was goed, de reactie van Chelsea-doelman Edouard Mendy was een pak minder.

Op het uur greep Lavia naar de hamstrings. De opeenvolging van wedstrijden kan een oorzaak zijn. De verwachting is dat de Belg drie tot vier weken aan de kant staat. Een streep door de rekening van Lavia, Southampton en wellicht ook Roberto Martínez. De bondscoach loopt hoog op met de kwaliteiten van Lavia. Hij ziet in hem, samen met Albert Sambi Lokonga, André Onana en Orel Mangala, een potentiële opvolger voor Axel Witsel.

De kans dat hij zou worden opgeroepen voor het tweeluik Wales-Nederland op het einde van september was reëel. Eens testen op training, eventueel wat minuten krijgen tijdens een invalbeurt.

Rik De Mil, assistent-coach van Club Brugge, speelde vorig jaar met Club NXT tegen Manchester City in de Youth League. Hij zei toen over Lavia: “Hij is technisch zeer onderlegd, durft vooruit te draaien en een splijtende pass te trappen. Het is logisch dat de bondscoach hem volgt. Hij is een potentiële Rode Duivel. Absoluut.”

Zijn blessure komt met andere woorden op een bijzonder slecht moment.

Rust uitstralen

Wie praat over Lavia doet dat meestal in de overtreffende trap. Hij is fysiek en technisch sterk, heeft uitstraling en is altijd aanspeelbaar. Dat was zo in de jeugd, dat was zo in zijn eerste wedstrijden in de Premier League. De rust die hij uitstraalt op zijn leeftijd is geweldig om te zien. Kijken, bal aannemen, vooruit spelen.

Lavia scoort de 1-1 tegen Chelsea. Beeld ANP / EPA

Dat merkte Pep Guardiola in 2018 tijdens de KDB Cup in Drongen evenzeer op. Zijn oog viel meteen op Lavia. De Catalaanse coach haalde hem in 2020 naar Manchester City, wat een zware klap was voor ex-club Anderlecht. Voormalig CEO Karel Van Eetvelt in De Morgen: “Jammer, iedereen raadde hem aan om nog bij ons te blijven, zelfs de mensen van City, maar die jongen heeft een heel sterk karakter en wilde de sprong wagen.”

Anno 2022 blijkt de keuze van Lavia de juiste te zijn. Gerijpt bij Manchester City, getraind met de sterren van het hedendaagse voetbal en gedebuteerd in de Carabao Cup. Hij is fan van ex-ploegmaat Fernandinho en Sergio Busquets. Die laatste werd bij Barcelona niet toevallig gekneed door Guardiola.