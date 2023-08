Lavia kiest met Chelsea voor de moeilijke weg, dat Engels record breekt met Caicedo

De moeilijke weg heeft Roméo Lavia nooit afgeschrikt. Bij Chelsea wil een Rode Duivel (19) bewijzen dat hij meer dan een nummer is. Een topclub die in een jaar meer dan een miljard heeft uitgegeven aan alles wat veelbelovend is en voor twee van Lavia’s rechtstreekse concurrenten zelfs zijn transferrecords brak. Waarom koos hij Chelsea boven Liverpool?

In Liverpool zaten ze met een gevoel. Tot voor een week geleden neigde Roméo Lavia naar rood. Wegens een uitstekende babbel met coach Jurgen Klopp. Wegens perspectief op afdoende speelminuten met het oog op het EK van volgende zomer en een status van een van de duurste aanwinsten.

Drie biedingen bij Southampton leverden geen akkoord op. Toen kwam Chelsea eind vorige week binnengestormd op een sloopbal. Eden Hazard hoefde Lavia zelfs niet meer te overtuigen van het project bij zijn oude club. Dat hadden de dirigenten van Chelsea voor hem gedaan tijdens een laat charme-offensief. Zelfs de recordtransfer van Moisés Caicedo, een rechtstreeks concurrent, bracht hem niet meer van de wijs. Maandag hakte Lavia definitief een knoop door. Hij kiest het moeilijkste pad naar het EK in Duitsland.

Een uitdaging wordt het sowieso. In gesprekken heeft Mauricio Pochettino hem geen basisplaats gegarandeerd. Twee andere zekerheden heeft hij wel gekregen. Dat het afzien wordt als de beesten. En dat er momenten zullen komen dat hij Pochettino gaat haten.

De trainer van Chelsea is een boerenzoon. Hij past graag de wetmatigheden van Murphy toe, het Argentijnse dorp waar hij destijds opgroeide. Zijn manier van werken vergelijkt hij met het gewrocht van zijn vader als landbouwer: “Ik hou ervan om jonge spelers te helpen. Het is alsof je een boom plant. Die water geeft en hem vervolgens ziet groeien. De vruchten pluk je, door er tijd en arbeid aan te besteden en door de ideale omgeving te creëren.”

Jonge spelers zullen kansen krijgen, zullen fouten mogen maken. Toch werkt Pochettino nu op een boerderij waar op geen 100 miljoen wordt gekeken. Toch zal hij straks een van de eersten zijn om Lavia te waarschuwen voor de valkuilen. Uit de omgeving van de Duivel schemerde door dat Chelsea hem een beter contract bood dan Liverpool.

Zijn trainer zal straks even hard en direct zijn. Wanneer hij passie mist, durft hij spelers vragen of ze voetbal als een makkelijke manier zien om veel geld te verdienen. Hij verwacht volledige overgave. Faam en een hoge transfersom plaveien zelden de weg naar een plaats in zijn ploeg. Lavia weet wat te doen: hard werken, luisteren en zich openstellen voor de methode-Pochettino.

Bij Chelsea zal Lavia de concurrentie aangaan met twee spelers die het dubbele hebben gekost: de Argentijn Enzo Fernández (121 miljoen) en Caicedo (127 miljoen). Alle twee spreken ze Spaans zoals de trainer. Pochettino speelt graag met een verdedigende middenvelder en een acht. In eerste instantie zal Lavia stand-in zijn op zijn middenveld van 310 miljoen. Zonder Europees voetbal wordt het knokken voor minuten.

Chelsea betaalt met bonussen 64 miljoen euro. Veel voor een speler die nog maar een jaar op het hoogste niveau speelt, maar bij de Engelse topclubs is een man rotsvast overtuigd van zijn talent: head of recruitment Joe Shields. Shields was hoofdscout in de jeugd van Manchester City, toen die Lavia op 16-jarige leeftijd wegplukte bij Anderlecht. Vorige zomer haalde Shields hem voor 12 miljoen naar Southampton. Nu hij voor Chelsea werkt, koopt hij Lavia een derde keer.

Recordtransfer Moisés Caicedo speelde in 2021 een half jaar op uitleenbasis bij Beerschot, waar toen Frédéric Frans ook aan de slag was. “Dat hadden we nooit gedacht. Hij was niet constant de beste. Je moet dat wel kaderen. Het was meteen duidelijk dat hij veel talent had. Maar hij kwam in een ploeg die in de miserie zat. Als jonge gast in een ploeg die niet presteert, is het moeilijk erbovenuit te steken. Sommige matchen deed hij dat wel. Andere matchen verzoop hij mee. Maar op training zag je bij momenten dat hij iets speciaals had.”

Met Lavia duwt Chelsea zijn transferuitgaven onder Amerikaanse eigenaar Todd Boehly in een jaar tijd boven het miljard. Ondanks bedenkelijke blikken verzekeren de financiële adviseurs dat ze binnen de regels van de Financial Fair Play kleuren. En dat allemaal zonder Champions League-voetbal of hoofdsponsor.

Boekhouder Boehly

De voorbije maanden heeft een onbevreesd Chelsea alle limieten afgetast. Onder andere door spelers ongewoon lange contracten te laten tekenen, tot 9 jaar. UEFA heeft die praktijk ondertussen een halt toegeroepen, maar de club ziet ‘boekhoudkundige afschrijvingen’ nog altijd als een machtig wapen om zijn torenhoge investeringen te verdelen.

Chelsea verkocht deze zomer voor 265 miljoen euro aan spelers. Geld dat meteen in rekening wordt gebracht als opbrengst. Zijn uitgaven voor inkomende transfers kan een voetbalclub in zijn boekhouding spreiden over de contractjaren. Momenteel lopen die afschrijvingen per jaar op tot boven 250 miljoen, met de kost van Romelu Lukaku (22,6 miljoen per jaar) als grootste molensteen. Er is een reden waarom Boehly hem graag snel verkoopt.

Om de gespreide kosten van meer dan 1 miljard en de daaraan verbonden loonlast te dekken, zal Chelsea wel elk jaar spelers moeten verkopen en de Champions League opnieuw moeten bereiken. Het is gokken en kopen op krediet.

Bij Chelsea claimen ze dat er een strategie achter zit. Het gros van de aangekochte spelers onder Boehly is tussen 18 en 25 jaar oud. Jonge spelers hebben minder hoge looneisen. Bovendien kunnen ze nog altijd elders worden gesleten, wegens hun forse verkoopwaarde. Met langdurige contracten beschermen ze die.