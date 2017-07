Laurens ten Dam (36) doet er toch nog jaartje bij in peloton

De Nederlander Laurens ten Dam gaat nog een jaar door bij Team Sunweb. Dat zijn de 36-jarige renner en manager Iwan Spekenbrink overeengekomen.



Ten Dam kwam in de winter van 2015 over van LottoNL-Jumbo. Oorspronkelijk was het plan van Ten Dam om na het huidige seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. Nog vooraleer hij in mei aan de succesvolle Giro met kopman Tom Dumoulin begon, twijfelde hij echter al over dat voornemen. Vervolgens maakte hij kenbaar aan de teamleiding dat hij graag nog een jaar wilde doorgaan. Tijdens de Tour de France begonnen de onderhandelingen daarover en die zijn nu beklonken met een nieuwe verbintenis.



Ten Dam vierde gisteren de tweede ritzege op rij met zijn ploeg. Michael Matthews schreef de veertiende etappe op zijn naam, nadat Warren Barguil een dag eerder al had gewonnen.