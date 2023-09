‘Laten we hopen dat hij er nóg harder mee gaat fietsen, hé’: nieuwe tijdritfiets van Remco Evenepoel kost 20.000 euro

Hij oogt indrukwekkend op foto en we kunnen u verzekeren: hij is het ook in werkelijkheid. Maak kennis met de gloednieuwe, hagelwitte tijdritfiets met regenboogtouch, waarmee wereldkampioen Remco Evenepoel (23) straks indruk wil maken in de individuele chronorace van de Vuelta. Winkelwaarde: om en bij de 20.000 euro.

Een pareltje. Beter kan je het niet omschrijven. De machine is qua look en design volledig afgestemd op het mannetje dat er even voor vijf op zal plaatsnemen. “Remco is natuurlijk niet de eerste de beste”, lacht Nicolas Coosemans, Technical and Development Manager van Soudal Quick-Step en een van Evenepoels vertrouwelingen, bij de start in Valladolid. Lees: voor een kersverse wereldkampioen in de discipline mag al eens een serieuze inspanning worden gedaan.

“Dit is een volledig nieuw gemonteerde fiets. Het frame is pas zondagavond aangekomen. Hij heeft er dus nog niet eerder mee gereden, ook niet op het WK in Stirling. Het gaat voor alle duidelijkheid nog steeds over hetzelfde bestaande model, de Specialized S-Works Shiv DT. Enkel de kleur (volledig wit, red.) en het design (verticale regenboogstrepen net onder de zadelpen, red.) zijn anders. Daar heeft Remco zelf voor gekozen.”

Extra revolutionaire snufjes of ‘gamechangers’ die straks een wereld van verschil kunnen maken, bevat de fiets volgens Coosemans niet. “Wel, laten we hopen dat hij er nóg harder mee gaat fietsen, hé.” (lacht) “Elke seconde telt. Maar in wezen gaat het om exact dezelfde setup als op het WK. Zijn ‘cockpit’ met speedbar, uiteraard. Een vol wiel achteraan en een gewoon wiel vooraan – wat bij hem en Mattia Cattaneo weliswaar iets meer ‘aero’ is dan bij de andere renners. En: ook nu weer een voorblad van 60.”

Juist ja, die beruchte ‘60', die Coosemans vorig jaar op vraag van Evenepoel alsnog liet overkomen en monteren in Elche. “Ook in Stirling reed hij er mee. En bij uitbreiding zal hij dat doen in alle vlakke(re) tijdritten. Het is een positief verhaal. Hij voelt zich daar goed bij. Het creëert een mooie rechte kettinglijn en dus houdt hij er graag aan vast. Beetje tegen alle logica in, maar... (knipoog) da’s Remco, hé.”

KIJK. Een blik op de gepersonaliseerde fiets van Evenepoel

Flexibele Evenepoel

Of zo’n nieuw gemonteerde fiets dan geen aanpassing vergt, vraagt u zich af? Evenepoel zei het op de rustdag al, tijdens de persconferentie: “Ik ben iemand die zich heel snel aanpast aan nieuwe dingen.” Coosemans beaamt. “Remco is daar inderdaad zeer flexibel in, ja. Op dat vlak misschien wel de makkelijkste renner die we hebben in de ploeg.”

De kans dat er straks puur mechanisch iets verkeerd loopt, is overigens nihil. “Het kan natuurlijk altijd. Maar we gaan er niet van uit, omdat al het materiaal sowieso op voorhand uitvoerig is getest. Nogmaals: er komt op materieel gebied niets ‘nieuws’ bij kijken. Veel sneller dan hij is, krijgen we de fiets op dit moment niet, denk ik. Als we nog iets kunnen verbeteren, is het op vlak van positionering. Komende winter trekken we opnieuw naar het Specialized-hoofdkwartier in Amerika. We hebben nog wel een paar ideeën. Details, want Remco zit op zich al superaerodynamisch in het zadel. Maar er zijn nog enkele werkpuntjes. ‘Marginal gains’, zeg maar.”

Overtuigd van uw eigen Remco Evenepoel-gehalte en zin om u de Specialized S-Works Shiv DT zelf aan te schaffen? Wees dan financieel voorbereid. “Met standaardextensions, zoals de speedbar, gaat de winkelwaarde van deze fiets toch al makkelijk richting 14.000 euro (zelfde bedrag als de zwarte, gepersonaliseerde Specialized Tarmac SL8 met witte blokjes op het kader, waarmee Evenepoel het weg-WK in Glasgow reed en de gewone etappes in de Vuelta afwerkt, red.). Maar als je hem, zoals dit exemplaar, wat ‘custom’ wil maken en ‘pimpen’, leunt dat makkelijk aan tegen de 20.000 euro”, besluit Coosemans.