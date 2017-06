Laszlo Bölöni in poleposition om coach Antwerp te worden

"Eerstdaags hopen we onze nieuwe trainer voor te stellen", sprak sterke man Paul Gheysens dinsdag op de presentatie van Luciano D'Onofrio als sportief directeur bij Antwerp. Wel, als alles goed gaat, houdt de manager van Ghelamco woord. Volgens onze informatie voert Antwerp gesprekken met Laszlo Bölöni, de onderhandelingen verlopen vlot.



De Roemeen voldoet in elk geval aan de vereisten die Gheysens heeft. Hij wil een coach met internationale ervaring en een groot netwerk. Bölöni, een gediplomeerd tandarts, werkte in acht landen, was bondscoach van Roemenië en is reeds sinds 1994 aan de slag als T1.