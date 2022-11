Lars van der Haar sprint naar zege op Koppenberg

Lars van der Haar is meteen de eerste leider in de stand van de X2O Badkamers Trofee. Iserbyt is in dat klassement tweede, gevolgd door Vanthourenhout. Van der Haar won eerder dit seizoen de Trek Cup in het Amerikaanse Waterloo en de Nacht van Woerden in Nederland.

Het was Ronhaar die de kopstart nam in Melden. Onder meer Iserbyt en Van der Haar volgden netjes in zijn spoor. Iserbyt kwam als eerste boven op de Koppenberg, gevolgd door Van der Haar en Thibau Nys. In de derde ronde demarreerde Vanthourenhout. Nys knalde meteen naar zijn wiel maar moest met een lekke band de materiaalpost in.

Na 40 minuten cross Iserbyt en Van der Haar een voorsprong, Vanthourenhout kletste naar het tweetal. Voorin maakten Iserbyt en Vanthourenhout het Van der Haar moeilijk. De Nederlander maakte daarop een foutje en sloeg onderuit. Iserbyt werd daardoor opgehouden en zo kreeg Vanthourenhout een gaatje. De West-Vlaming trok als eerste de slotklim van de Koppenberg op en leek op weg naar de zege. Plots viel hij echter compleet stil. Van der Haar zette daarop vol door en ging in de slotmeters op en over Vanthourenhout, die zich ook nog geremonteerd zag door Iserbyt.

Beeld Photo News

“Dit was een cross die ik al heel mijn carrière wou winnen”, zei Van der Haar na afloop. “Ik voelde dat het vandaag wel eens zou kunnen lukken. Net voor ik onderuit schoof voelde ik wel dat ik beter was dan Vanthourenhout. Zo lang werd ik ook niet opgehouden. Ik moest er wel voor zorgen dat ik niet te snel naar hem toe ging rijden want dan zou ik op een counter lopen van Eli Iserbyt. Tot ik alles op alles zette in de sprint.”

Van der Haar en Iserbyt begonnen met meer dan vijf seconden achterstand op Vanthourenhout. “Als je explosief net iets beter bent, dan kan je op zo’n klein stukje ongelooflijk veel goedmaken”, verklaarde Van der Haar. “Dat werd vandaag duidelijk. Ik had wel schrik dat Eli nog over mij zou komen maar daarin slaagde hij niet. Ik ben wel diep moeten gaan.”