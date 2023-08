Lange, slopende koers schrikt Belgische kopmannen niet af

Er is de laatste dagen veel inkt gevloeid over de verhoudingen tussen de drie Belgische kopmannen, maar op de persconferentie ging het eerst over het parcours. “Een beetje formule 1-achtig’”, zei Remco Evenepoel. Wout van Aert vond de vergelijking met een veldrit dan weer niet helemaal opgaan. “Daarvoor is de koers te lang. Het klopt dat je goed moet sturen, maar dat kunnen er veel in het peloton.” Jasper Philipsen had dan weer spijt dat hij niet meer criteriums heeft gereden. “Draaien, keren en veel optrekken na de bochten. Zo zal het ook zondag zijn.”

Dat het een lastige koers wordt, daar zijn de Belgische speerpunten het over eens. “We kunnen alle drie een lange koers aan”, vertelde Evenepoel. “Wout is altijd goed en Jasper reed de finale van Parijs-Roubaix. Als ik een Nederlander of Fransman was, dan zou ik schrik hebben van ons.”

Hoe de drie het zondag zullen aanpakken, dat is de hamvraag. Evenepoel: “Normaal rijden we tegen elkaar, nu met elkaar. Het zou dus makkelijker moeten zijn. Het is vorig jaar gelukt, ik zie dus niet in waarom het dit jaar niet zou lukken.”

Evenepoel en Van Aert in een aanvallende rol, Philipsen als troef achter de hand houden voor de sprint. Dat lijkt de tactiek. “Voor mij is het niet slecht dat ik iets vrijer zal kunnen koersen door de aanwezigheid van Jasper”, wist Van Aert.

Tot slot: als Van Aert en Philipsen in de slotkilometers allebei nog in de kopgroep zitten, wie sprint dan? “Daar zullen we nog afspraken over maken”, zei Philipsen. “Na 270 kilometer kunnen we nog wel spreken. De sprint aantrekken voor Van Aert? Dat zou zeker kunnen.”