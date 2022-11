Lamkel Zé trekt de deur bij KV Kortrijk achter zich dicht: ‘In januari ga ik naar Hongarije’

“Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”, vertelt hij bij RTBF. “Dat was ook de afspraak met Matthias Leterme (algemeen directeur van KVK, red.) toen ik hier tekende. “Ik heb een grotere uitdaging nodig om een hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen. Dit is een aanbod dat ik niet kan weigeren. Ferencvaros is een geweldige club. Ze spelen elk jaar Europees. Met 90 procent zekerheid kan ik zeggen dat ik in januari naar Hongarije trek.”

Gisteren bevestigde Lamkel Zé eveneens dat hij niet akkoord gaat met de straf die hij kreeg van het Disciplinair Comité van het Profvoetbal, voor zijn aanstootgevende filmpjes na het duel tegen Antwerp eerder dit seizoen. In het kader daarvan moest hij in gesprek met het Antwerp-bestuur en de fans. De Disciplinaire Raad zal de zaak dinsdag 8 november behandelen, maakte de Belgische voetbalbond (KBVB) gisteren bekend.

Na een wedstrijd waarin hij uitblonk en uitdagend feestte, maar ook (racistische) beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg, vierde Didier Lamkel Zé de 2-1-overwinning uitbundig in de kleedkamer. Hij filmde zichzelf terwijl hij ‘fuck you’ riep en zijn middenvinger opstak aan ‘les gens d’Antwerp’. In een tekstvak schreef hij ook ‘FUCK ANTWERP’.

Daarvoor moest Lamkel Zé binnen de tien dagen in gesprek gaan met Antwerp en zijn supporters van het Disciplinair Comité. Dat vond dat Lamkel Zé zijn voorbeeldfunctie als profvoetballer niet had gehandhaafd. Het racisme en de beledigingen was wel in rekening genomen.