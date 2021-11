Laatste speeldag beslist over lot van Genk: ‘We misten de finesse in de eindpass’

Racing Genk knokte zich naar een punt in Zagreb en behoudt zo zijn levenslijn in Europa. Pas na de dubbele confrontatie met Club Brugge zal blijken of de kentering écht is ingezet.

Racing Genk heeft geen extra averij opgelopen in het vooruitzicht van de topper tegen Club Brugge, komende zondag. Gezien de penibele situatie waarin de club verkeert pakte Genk een verdiend punt tegen Dinamo Zagreb. Het mag ook blijven dromen van overwintering in de Europa League. Het pleit wordt beslecht op de laatste speeldag (9 december). Genk moet dan in eigen huis winnen van Rapid Wien en hopen dat het al geplaatste West Ham zijn sportieve plicht vervult tegen Dinamo Zagreb.

Bemoedigend, maar meer ook niet. Genk vertrekt niet als een verrezen ploeg uit de vervallen voetbaltempel genaamd Maksimir. De organisatie stond op punt, maar het ontbrak aan creativiteit, frivoliteit en schwung in het Genkse spel om de kilte uit het stadion te verjagen.

Onuitgegeven middenveld

Coach John van den Brom was niet van plan om de boel door elkaar te schudden in de Kroatische hoofdstad. Toch dropte hij vier nieuwe namen in de basis, de ene al verrassender dan de andere. Spits Paul Onuachu was er niet bij, ziek achtergebleven in het hotel. Iké Ugbo kreeg nog eens zijn kans van bij de aftrap.

Hetzelfde verhaal gold voor Carel Eiting. De Nederlander pendelt vaker dan hem lief is tussen de bank en de tribune, maar mocht nu meestrijden voor Europese overwintering. Door zijn inbreng voetbalde Genk met een onuitgegeven middenveld. Eiting speelde naast Bryan Heynen, geruggesteund door Patrik Hrosovsky.

Van den Brom koos meer zekerheid. Verstandig tegen de technisch sterke Kroaten, met Bruno Petkovic als exponent. “We zijn met een andere insteek aan de wedstrijd begonnen”, zei Van den Brom. “We stonden een stuk lager en speelden compact en gedisciplineerd.”

Dinamo-speler Josip Misic tackelt de bal weg voor de jagende Bryan Heynen. Beeld BELGA

Met Mujaid Sadick naast Mark McKenzie roteerde de coach ook centraal achterin, Jhon Lucumi zat op de bank. Racing Genk zit de komende weken in overlevingsmodus en dus wil Van den Brom iedereen betrokken houden. De miljoenen die in het tussenseizoen zijn geïnvesteerd om de kern samen te houden en te versterken moeten nu renderen. Anderzijds was dit ook een signaal naar de groep dat niemand zeker is van zijn plek.

Kinderlijke misser

Genk had de wedstrijd goed onder controle. “Maar we misten de finesse in de eindpass”, zag Van den Brom. Daardoor creëerde Genk weinig, maar gaf het ook niets weg. Tot iets over het halfuur Kévin Théophile-Catherine een lange bal van goed vijftig meter mocht versturen. De hele Genkse defensie liet zich kinderlijk verschalken, Maarten Vandevoordt wachtte en bleef wachten tot het te laat was. Het soort doelpunt dat je wel vaker ziet in de provinciale reeksen, maar toch niet op dit niveau. Luka Menalo tikte simpel binnen.

“Het was een onnodige dekkingsfout van McKenzie”, vond Van den Brom. “Dit zag er knullig uit.” De coach was klaar om met het hoofd diep verscholen in de kraag van zijn jas richting kleedkamers te stappen. Tot zijn ploeg toesloeg op een stilstaande fase. Een hoekschop van Hrosovsky belandde voor de voet van Ugbo en de Canadese international ramde de bal via de onderkant van de deklat in doel. De vervanger van Onuachu had tot op dat moment geen bruikbare bal gezien.

“Ik dacht niet na, ik knalde gewoon”, zei Ugbo. “Het was een goed gevoel. Ik wil graag elke week spelen, maar ik moet tevreden zijn met de kansen die ik krijg. Dit zijn de momenten waarop ik een statement kan maken en dat heb ik gedaan.”

Slechte voorzetten

Met het oog op Brugge werd Junya Ito na rust naar de kant gehaald. Genk bleef baas over de bal en voetbalde geregeld op de helft van Dinamo, maar er was te weinig kwaliteit in de voorzetten om echt gevaar te creëren. In de omschakeling schotelde Théo Bongonda Joseph Paintsil nog een prima kans voor, Dominik Livakovic redde. En dat deed hij nog eens in de rebound van Bongonda.

“Uiteindelijk ben ik tevreden met dat punt en ook met de manier waarop we het hebben aangepakt. Dit nemen we mee naar die mooie affiche tegen Brugge.” Een ander gevoel dus bij Van den Brom dan een dag eerder bij zijn collega Philippe Clement. “Weet je waar die wedstrijd tegen Leipzig mij aan deed denken?”, zei Van den Brom. “Aan de wedstrijd die ik ooit met Anderlecht tegen PSG speelde in de Champions League. We verloren met 0-5 en Zlatan Ibrahimovic scoorde er vier. Dat soort machteloosheid wil je als coach echt niet voelen.”