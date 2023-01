Als eerbetoon brengen Brazilianen een laatste groet aan Pelé, die vorige week op 82-jarige leeftijd is overleden. Zijn kist wordt in het Vila Belmiro-stadion van Santos op de middencirkel van het veld geplaatst. De oud-aanvaller maakte tussen 1956 en 1974 liefst 288 doelpunten in dat stadion. Opvallende gast is FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verzoekt alle 211 FIFA-leden om een stadion naar Pelé te vernoemen.