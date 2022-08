Kylian Mbappé dicteert de wet bij Paris Saint-Germain

De buitenlandse voetbalcompetities komen stilaan op gang. Ook in Frankrijk lopen ze zich warm. En wie Ligue 1 zegt, denkt meteen aan de sterren van PSG. Waar goudhaantje Kylian Mbappé meer dan ooit de plak zwaait.

De Ligue 1 heeft als competitie niet de status van de Engelse Premier League of de Spaanse La Liga, maar geld heeft de grootste club van Frankrijk in overvloed. Door de schier bodemloze portemonnee van de Qatarese investeerders zijn de mogelijkheden van de Paris Saint-Germain zo goed als eindeloos.

Geld bepaalt veel, maar niet alles in Parijs. Dat blijkt uit de huidige situatie rondom Kylian Mbappé. Om de superster te overtuigen de club trouw te blijven, heeft hij nu onevenredig veel macht in handen gekregen. Op 23-jarige leeftijd is Mbappé de machtigste speler ter wereld geworden.

Transfersaga

Zo’n twee jaar heeft het flirten geduurd. Dag na dag prijkte het herkenbare gezicht van de Fransman op de voorpagina’s van de Spaanse sportkranten. Na een poosje leek het niet meer de vraag of Mbappé naar Real Madrid zou komen, maar eerder wanneer. Vanuit de Madrileense club was het ene compliment nog grootser dan het andere. Mbappé stak dan weer zijn liefde voor Real Madrid, de club waar hij al van kleins af aan van droomt, niet onder stoelen of banken.

Een pr-nachtmerrie dreigde voor PSG. De club die elke speler op aarde kon betalen, stond op het punt zijn superster - geboren in een buitenwijk van Parijs - transfervrij kwijt te raken. Het herhaaldelijk mislopen van eindwinst in de Champions League, zelfs na 1,52 miljard euro aan transferuitgaven in de afgelopen elf jaar onder leiding van de Qatari, leek de club dan eindelijk zuur op te breken.

Kylian Mbappé in duel met Club Brugge-verdediger Jack Hendry tijdens hun groepswedstrijd in de UEFA Champions League op 15 september 2021 in Brugge. Beeld Photo News

Al helemaal doordat het schip te veel kapiteins had. Trainer Mauricio Pochettino kreeg het vorig seizoen niet voor elkaar een logische speelstijl te smeden waarin de kwaliteiten van sterspelers Mbappé, Neymar en Messi allen tot uiting kwamen. Waar Real Madrid al sinds mensenheugenis sterrenensembles tot een winnend geheel smeedt, leek de Parijse sterrenploeg uiteen te brokkelen.

Maar de transfersaga kende een verrassend einde. Mbappé veranderde last minute het geweer van schouder, en verruilde PSG toch niet voor een overstap naar de Spaanse hoofdstad. In plaats daarvan ontving hij een historisch hoog bedrag aan tekengeld (100 miljoen euro) en een salaris van recordhoogte (50 miljoen per jaar) om in Parijs bij te tekenen tot 2025. Nog frappanter dan de duizelingwekkende bedragen die op tafel kwamen, waren de andere concessies die PSG deed om Mbappé binnenboord te houden. Waar de meeste moderne topclubs als een bedrijf worden gerund, heeft PSG juist toegezegd dat Mbappé mag meebeslissen in het beleid van de club.

Machtsgreep

En dat Mbappé het nu voor het zeggen heeft, mag de club weten ook. Enkele weken na zijn contractverlenging brak PSG met hoofdtrainer Pochettino en technisch directeur Leonardo.

In hun plaats komen de architecten van het verrassende succes van Lille, dat in 2019/20 tot ieders verbazing PSG van een landstitel afhield. Christophe Galtier, die aan het roer stond bij deze kampioensploeg, is de nieuwe hoofdtrainer. Een Fransman volgt dus de Argentijnse Pochettino op. Met Ángel di María (Juventus) en Mauro Icardi (in de uitverkoop) raakt Messi ook al in de spelersgroep twee van zijn Argentijnse kompanen kwijt.

Ook wisselt PSG komend seizoen van speelsysteem. Om Mbappé van elke vorm van defensieve arbeid te ontlasten, gaat de ploeg nu in een 3-4-1-2-formatie spelen. Exact hetzelfde systeem waarin de Franse nationale ploeg rondom Mbappé gebouwd is.

Andere transferkoers

Luis Campos, de meesterscout die met de ene na de andere vondst van Lille een spotgoedkope kampioensploeg maakte, is nu verantwoordelijk voor het technische beleid in Parijs. De Portugees is belast met het opbouwen van een logischer selectie dan de voorbije jaren, waarbij de balans tussen sterren, knechten en specialisten hervonden moet worden. Het liefst met een ‘Franser’ gezicht dan in de voorbije jaren.

Qua transferstrategie is de nieuwe koers duidelijk zichtbaar deze zomer. Met het binnenhalen van Hugo Ekitiké, een 20-jarige spits van Stade Reims, werd voor het eerst in vijf jaar tijd eens niet in het buitenland gewinkeld, maar in de eigen Ligue 1 gescout. Daarmee is Ekitiké de eerste binnenlandse aanwinst sinds Mbappé in 2017. Door de aankoop van verdediger Nordi Mukiele (24, RB Leipzig), een generatiegenoot van Mbappé in de nationale jeugdteams, is het aantal Fransen verder opgekrikt. Ook sloeg PSG deze zomer meerdere lucratieve aanbiedingen op aanvalstalent Arnaud Kalimuendo (20) af, omdat er nu beloofd is meer aan doorstroming te doen vanuit de sterke jeugdopleiding.

PSG mag de macht dan wel aan de sterspeler hebben weggegeven, het beleid lijkt daadwerkelijk duurzamer te worden. Maar het moge duidelijk zijn dat de druk van het winnen van de Champions League nu voornamelijk op de schouders rust van één man: Kylian Mbappé.