Kwalificatie Europa League is bij Antwerp het minimum

“Een nieuwe coach, een nieuw systeem, twaalf nieuwe spelers. We hebben tijd nodig”, zei Sven Jaecques eerder deze week. Om er meteen aan toe te voegen “maar niemand zal ons die tijd gunnen.” De algemeen directeur van Antwerp heeft gelijk.

Daarom wordt de confrontatie met Nicosia seizoensbepalend. Conference League of Europa League, dat scheelt een pak. We trekken trouwens bewust de terugmatch mee in het bad. Een nulnulletje vanavond, daar tekenen ze bij Antwerp meteen voor. We ondervonden het vandaag zelf, Nicosia is een oven. Alsof er van ’s morgens tot acht uur ’s avonds tien haardrogers voor je neus staan.

Wil je als Antwerp je woorden kracht bijzetten, dan moet je Nicosia overleven, broeikas of niet. Je kan niet verwachten dat je in match vijf van het seizoen het niveau haalt van match 25, maar match vijf moet veel beter zijn dan match één, of Antwerp nu een bouwwerf is of niet. Elk jaar harder, beter, sneller en sterker. Dan moeten die poules van de Europa League bereikt worden.

Omonia Nicosia, dat is toch vooral vergane glorie. Op de UEFA-ranking staan ze op plek 203, naast FC Progrès Niederkorn uit Luxemburg en FC Vaduz uit Liechtenstein. Moet je daar schrik van hebben? Nee, daar mag Antwerp niet over struikelen. Zelfs zonder Frey en Fischer.

Voor een kwaliteitsinjectie zal Radja Nainggolan vanavond allicht niet van bij de aftrap zorgen. Daarvoor lijkt het te kort dag. Al zal zijn aanwezigheid in de kleedkamer ongetwijfeld meteen invloed hebben. Het Antwerp-DNA stroomt door zijn aderen. Ja, hij is een enfant terrible, maar er is een verschil tussen een enfant terrible dat op teenslippers toekomt en nog alles te bewijzen heeft, of iemand die vijf jaar Champions League heeft gespeeld drie jaar Europa League, naar een EK en WK ging en kampioen speelde. Kortom, een winnaar. Die wil ook liever niet aan de slag in de Conference League, die wil niet onderuit gaan tegen Omonia Nicosia.