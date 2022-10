KVC Westerlo boekt historische overwinning op Club Brugge

Op Jan Breydel zelf werd in de laatste achttien duels zelfs maar één keer gelijkgespeeld (2-2 in 2001). Voldoende redenen dus voor de Kemphanen om nog eens een feestje te bouwen.

Het is intussen al zeven jaar geleden dat Sinan Bolat (34) er nog rondliep, maar zaterdagavond schudde de doelman in Brugge nog eens een paar belangrijke reddingen uit zijn mouw. “Voor een kleine club als Westerlo is dit natuurlijk fantastisch”, klonk het achteraf. “We wisten dat Brugge ons meteen onder druk ging zetten, maar we zijn er rustig onder gebleven. Ik had vertrouwen in mijn verdediging en in de rest van het team. Ik heb inderdaad een paar reddingen moeten verrichten, maar dat is nu eenmaal mijn taak.”

“Mijn start was dit seizoen misschien een beetje moeizaam, maar ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. De laatste weken ben ik weer naar mijn beste vorm aan het groeien. Het is nu aan mij om die lijn door te trekken. Dat het Brugse publiek mij op de korrel nam omwille van het tijd rekken? Daar geniet ik van”, grijnst Bolat. “Dat hoort nu eenmaal bij het spelletje.”

Na Standard en Anderlecht heeft nieuwkomer Westerlo nu dus ook de scalp van landskampioen Club Brugge te pakken. “Westerlo is niet zomaar een ploegje, hé”, lacht Bolat. “Nee, serieus. Dit was nu even genieten, maar de match tegen Seraing wordt volgende week minstens even belangrijk. Ons eerste doel is nog altijd zo snel mogelijk het behoud zien veilig te stellen. Eens dat bereikt is, mogen we misschien wel beginnen dromen van iets extra, maar voorlopig houden we de voetjes nog op de grond.”

Lyle Foster

Met twee doelpunten kroonde Lyle Foster (22) zich in Brugge tot matchwinnaar. De Zuid-Afrikaanse spits zit intussen al aan vijf treffers en genoot zichtbaar van de aandacht. “Eén van de mooiste momenten uit mijn carrière”, geeft hij toe. “Twee keer kunnen scoren op het veld van een team dat momenteel furore maakt in de Champions League, dat geeft toch wel een goed gevoel. Het is mooi voor mij, maar we hebben toch vooral een sterke teamprestatie neergezet. In het eerste kwartier kwamen we zwaar onder druk te staan. Club Brugge morste met de kansen, wij hielden stand en uiteindelijk gingen we met 0-0 de rust in. We weten dat we zelf een paar snelle spitsen rondlopen hebben en zo is het geloof in een stunt stilaan beginnen groeien.”

Maxim De Cuyper

Het laatste woord is tenslotte voor Maxim De Cuyper. De jonge huurling van Club Brugge had het bijwijlen moeilijk met de snelle acties van Skov Olsen, maar tussendoor dwong hij Mignolet zelf ook nog eens tot een redding. “Het was speciaal”, moet de linksachter toegeven. “Er waren veel bekende gezichten, zowel op het veld als in de tribune. Of ik er een dubbel gevoel aan overhoud? Dat is moeilijk te zeggen. Ik speel nu voor Westerlo en wij zijn naar Brugge gekomen om te winnen. Dat is gelukt en dat was leuk. Helemaal verdiend was het misschien niet, maar het dak is er toch wel afgegaan in de kleedkamer.”