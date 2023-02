KV Mechelen wint in Zulte Waregem met 1-2 en zet stap richting bekerfinale

“Doe oes dromen”, viel er te lezen op een tifo van de Essevee-fans. En of ze mochten dromen. Al na anderhalve minuut (!) legde Ndour de bal breed tot bij Fadera, die de thuisploeg beheerst op voorsprong schoot. Ai, ai Malinwa. Mechelen had tijd nodig om te bekomen van die klap, maar herstelde zich. Het hielp dat de eerste mogelijkheid meteen raak was. Storm sneed naar binnen en knalde het leer hard in de korte hoek. Het slot van de eerste helft was voor Zulte Waregem, maar Coucke hield Vormer van de 2-1.

Beeld BELGA

Meteen na de pauze sloeg Mechelen toe. Storm ging buitenom en bood Mrabti de 1-2 aan. Aan de overkant dreigde opnieuw Vormer, maar diens kopbal werd van de lijn gehaald door Walsh. Mede door een rode kaart voor Lavalée zag Mechelen nog flink af in het slot, maar de bezoekers hielden stand. Terwijl Malinwa in de competitie een uitrapport moet voorleggen van 4 op 30, heeft het in de Beker al drie zeges buitenshuis. O, ja. In het bezoekersvak hing er ook een tifo: “Tell them we’re on the way”, stond daarop geschreven. Wel, Malinwa is op weg naar de finale.

Vossen: ‘Efficiëntie in zestien ontbrak’

Jelle Vossen merkte onmiddellijk na het laatste fluitsignaal van Nathan Verboomen de enorme euforie in het bezoekende supportersvak.

“Het lijkt we of de kwalificatie al binnen is”, sneerde de Limburger. “Wij gaan in Mechelen eind deze maand alles in het werk stellen om de situatie alsnog om te keren, wees daar maar zeker van. Maar: dan zullen we minder slordig met onze kansen mogen omspringen. We verdienden vandaag niks minder dan deze match te winnen én we hadden daar ook de kansen toe. Alleen ontbrak het ons aan efficiëntie. En dat moeten we onszelf aanrekenen. Maar ook nu weer leverden we een prestatie die we moeten meenemen naar de komende belangrijke competitieweken.”

Bij Zulte Waregem liep Abdoulaye Sissako tegen de fatale tweede gele kaart aan die hem de terugwedstrijd in Mechelen zal doen missen. Bent Sörmo moest nog voor de pauze afhaken na een schop tegen het scheenbeen. Timothy Derijck bleef door hinder aan de knie aan de kant. Sörmo en Derijck zijn uiterst onzeker voor zondag op Union, waar Fadera geschorst is.