KV Mechelen praat met Racing Genk over uitstel

Spooknamiddag aan Den Dreef, zaterdag. KV Mechelen hield woord en kwam niet opdagen. Een statement nadat de Pro League de wedstrijd tegen OH Leuven niet wilde uitstellen, ondanks positieve coronatesten bij eerste keeper Gaëtan Coucke en reservekeeper Maxime Wenssens.

Toch ging de ‘match’ door alsof er niets aan de hand was, want KVM gaf officieel geen forfait. OHL postte de opstelling op sociale media, de pers was welkom en de scheidsrechters en tv-diensten waren aanwezig. Uiteindelijk werkten de troepen van Marc Brys een oefenwedstrijd af tegen de beloften.

“We zijn er altijd van uitgegaan dat deze wedstrijd gespeeld zou worden, zo hebben we ons ook voorbereid”, vertelde Brys. “Waarom? Omdat wij graag wensten te spelen. Dit is heel vervelend voor ons.”

Ook vervelend is het voor KV Mechelen. “Een dag voor de wedstrijd tegen OHL kregen we het bericht van weigering én de suggestie dat we een extra beloftedoelman konden oproepen”, zei CEO Frank Lagast. “Een aantal beloften zit echter niet in het testprotocol. We weten dat we nu een forfaitnederlaag riskeren, maar de gezondheid van onze spelers primeert.”

Naar BAS

In theorie is de match nog gewoon uitgesteld, al is het een kwestie van tijd vooraleer de disciplinaire raad voor het profvoetbal Malinwa een forfaitnederlaag oplegt. Artikel B7.37 van het bondsreglement stelt namelijk dat een ploeg die niet aanwezig is op het reglementaire uur met forfaitcijfers (5-0) verliest. KVM riskeert ook andere sancties in de vorm van boetes. De club zal een forfaitnederlaag en/of andere sancties juridisch aanvechten via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

En wat nu met de competitiematch tegen Racing Genk van komende woensdag? Dat duel werd overigens al verplaatst, omdat de Limburgers eind deze maand te veel internationals moeten missen.

Vandaag staat er een nieuwe testronde op het programma en morgen kent KVM de resultaten. Behoudens verrassingen zullen Coucke en Wenssens nog steeds positief testen. Malinwa, dat voorts drie veldspelers mist door corona, wil bijgevolg ook de wedstrijd tegen Genk uitstellen.

“Iedereen, behalve Brys misschien, is het erover eens dat de Pro League een serieuze fout heeft gemaakt”, zo valt te horen bij KV Mechelen, dat met Genk praat over uitstel. De Limburgers willen de dialoog aangaan, maar wachten de testresultaten af.