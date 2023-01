KV Mechelen-fans zien doemscenario van 2002-2003 weer opduiken

Twintig jaar geleden zamelden de KV Mechelen-fans met man en macht geld in, van een wafelenverkoop tot het veilen van een geel-rode Citroën. Het actieplan ‘Red KV Mechelen’, met Mark Uytterhoeven, Fi Vanhoof en Piet den Boer als bezielers, kreeg het gedroomde resultaat. Malinwa werd gered van het faillissement. Hoe zouden de supporters die toen 1.000 euro of meer in de club staken zich nu voelen?

Weer gaat Malinwa door een stormachtige periode. Door de coronapandemie en de stijgende energie- en loonkosten kreeg de clubkas stevige klappen, terwijl er geen kapitaalkrachtige eigenaars klaarstonden om in te springen. Er moet dringend vers kapitaal komen. Zo niet, dan komt KV Mechelen nog voor het einde van dit seizoen in de problemen.

Enter Dieter Penninckx, met 47 procent nog altijd de hoofdaandeelhouder. Dat de gewezen modemagnaat mee instapt in een kapitaalsverhoging lijkt uitgesloten. En een verkoop van zijn aandelen? Daar zou hij intussen wel voor open staan. Aan de juiste prijs, uiteraard.

De sleutel ligt bij Philippe van Esch, de voorzitter van zusterclub Helmond Sport die reeds 20 procent in handen heeft. De Nederlander probeerde vorige maand Penninckx van de troon te stoten als clubeigenaar. Zijn bod werd echter afgeblokt omdat hij meer dan 49 procent zou vergaren en dat is in strijd met de clubstatuten. Het was Uytterhoeven, nog steeds lid van de raad van bestuur, die het bod met een emotioneel pleidooi richting de prullenbak stuurde.

De toon was wel gezet. Sindsdien lopen de onderhandelingen en volgens onze informatie gaan die de goede richting uit. Een oplossing met een investering van verschillende aandeelhouders is in de maak. Hoe de deal er precies zal uitzien, moet morgen na de buitengewone algemene vergadering blijken.

Piepkuikens

Geldnood en spanningen in de bestuurskamer; de voorbije weken zag KV Mechelen de demonen uit het verleden weer opduiken. Overigens niet alleen naast maar ook op het veld. Het gaat namelijk niet goed met het team van coach Steven Defour. Ze staan pas veertiende in de stand, twee punten boven de degradatieplaatsen. Een geluk dat ze die gestaakte partij tegen Charleroi in principe via de groene tafel nog gaan winnen.

Wie het interview van Defour na de nederlaag op Zulte Waregem zag, weet dat hij gefrustreerd is. “Terwijl de concurrentie zich versterkt, blijven wij ter plaatse trappelen”, zei hij. Zijn bank had een gemiddelde leeftijd van 18,3 jaar. De Mechelse kern is niet breed genoeg om een handvol blessures op te vangen.

Intussen stuurde de club vier spelers (Oum Gouet, Wouters, Swers en Hernandez) naar de B-kern. ‘Afdankers’ die moeten vertrekken om de loonkosten af te bouwen. Alle beetjes helpen, zeker?