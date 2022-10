KV Kortrijk trakteert koploper Antwerp op eerste nederlaag

KVK schuift op naar de veertiende plaats in de tussenstand met 10 punten. De troepen van Mark van Bommel blijven ondanks het eerste puntenverlies leider met 27 punten, voor Racing Genk met 25 en Club Brugge met 22.

De Kerels leerden de Great Old na 45 minuten een lesje in efficiëntie. De openingsgoal werd geforceerd door twee ex-spelers. De gecontesteerde Didier Lamkel Zé bediende Felipe Avenatti, die moederziel alleen voor Jean Butez kon binnenduwen. Het Kameroense woelwater ging aansluitend de Antwerp-aanhang provoceren met een buikschuiver en een zenhouding. Met de rust in het vizier had Faïz Selemani de dubbele voorsprong maar binnen te leggen nadat hij Butez omspeelde. De aansluitingstreffer van Vincent Janssen vanop elfmeter na een ongelukkige handsbal viel veel te laat om de Kortrijkzanen echt te verontrusten.