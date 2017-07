Kuznetsova en Ostapenko halen kwartfinale Wimbledon

Het zevende reekshoofd versloeg op het gras in Londen de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 10) met 6-2, 6-4. De partij duurde 1u29'.



In de kwartfinales staat Kuznetsova tegenover de Duitse nummer één van de wereld Angelique Kerber of de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15). Als ze die partij wint, bereikt Kuznetsova voor het eerst in haar al lange carrière de halve finales van Wimbledon. Drie keer eerder stond ze in de kwartfinales, in 2003, 2005 en 2007. De 32-jarige Kuznetsova telt met de US Open 2004 en Roland Garros 2009 twee grandslamtitels op haar erelijst.



Elina Svitolina (WTA 5) heeft de achtste finales niet overleefd. De Oekraïense, het vierde reekshoofd, verloor met 6-3, 7-6 (8/6) van de Letse Roland Garros-laureate Jelena Ostapenko (WTA 13). Svitolina stond voor de vijfde maal op de hoofdtabel van Wimbledon. De voorbije vier jaar ging ze er steeds in een vroeg stadium (eerste of tweede ronde) uit. Tegen Ostapenko redde ze zeven matchballen alvorens de achtste haar in de tiebreak fataal werd.



De pas 20-jarige Ostapenko is er voor de derde keer bij op de All England Club. In 2015 sneuvelde ze bij haar debuut in de tweede ronde, vorig jaar in de eerste ronde. In de kwartfinales staat de tennisster uit Riga, die onlangs met Roland Garros verrassend haar eerste grandslamtitel won, tegenover de Kroatische Ana Konjuh (WTA 29) of de Amerikaanse Venus Williams (WTA 11).