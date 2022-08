‘Kutloting’ en ‘fantastische mogelijkheid’ klinkt het in Brugge

De bazen waren van huis, Club gooide in Knokke-Heist de deuren open. In het Belfius Basecamp volgde een bont allegaartje van journalisten, trainers en medewerkers de live-uitzending van de loting vanaf de eerste rij. Een handvol spelers nam plaats in de televisiestudio van blauw-zwart, de rest volgde vanuit het aanpalende restaurant. “Ik hoop dat we niet weer tegen PSG spelen”, klonk het bij Hans Vanaken, een mening die de hele delegatie deelde. AC Milan stond dan weer met stip genoteerd, met Liverpool en Ajax als gedroomde opponenten in het zog. Het werd uiteindelijk niets van dat.

De spanning steeg in het Basecamp, waar Leo Van der Elst en een presentatrice alles naadloos aan elkaar praatten. Buiten de studio viel de technische staf van de ene in de andere verbazing toen de poules stelselmatig werden gevuld. Vooral groep C oogde zwaar met Bayern München, FC Barcelona en Inter. “Stomme UEFA”, gekscheerde assistent Paul Okon toen een mooie poule wegviel. Anderen droomden luidop van Chelsea.

Hoefkens strijdvaardig

Uiteindelijk leverde groep B, met FC Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen, gemengde gevoelens op. Sportief haalbaar, maar weinig aantrekkelijk. Vooral in de omkadering stond de ontgoocheling op de gezichten. De technische staf moest het even laten bezinken. “Geen sexy poule, maar eentje met mogelijkheden”, was de algemene conclusie.

“Ik denk dat alle teams aan elkaar gewaagd zijn”, toonde Carl Hoefkens zich strijdvaardig. De T1 kreeg net als het bestuur wat hij wilde: een poule waarin Club Brugge competitief kan zijn. “Makkelijker dan anders, maar dat is net gevaarlijk”, stelde Vanaken. “Manchester City en PSG komen naar hier met het gevoel: dat zetten we later nog wel recht. Dat zullen deze ploegen niet hebben.”

Vanaken koos net als Clinton Mata snel het hazenpad, ook zij hadden ongetwijfeld op minstens één topaffiche gerekend. “Grote sterren zullen we niet zien. Maar het is wel een fantastische uitdaging”, voegde Vanaken er plichtbewust aan toe.

Doelman Simon Mignolet zette het sentiment moeiteloos opzij. “De beste poule die we konden loten, met mogelijkheden tegen elke club, ook al zijn wij nog steeds de kleinste. Doorstoten naar de Europa League zou op zich al fantastisch zijn, maar de tweede ronde van de Champions League halen is na deze loting sowieso de ambitie. We zetten elk jaar een stap en dat moet nu opnieuw zo zijn.”

Het Basecamp liep snel leeg. “Kutloting”, sakkerde er nog eentje. In Istanbul dachten hun bazen er anders over.

Transferperikelen

Vanavond moet Club Brugge eerst naar Charleroi in de Jupiler Pro League. Hoefkens wil negen op negen pakken. Daarvoor kan hij nog steeds een beroep doen op spelmaker Vanaken. “Ik spreek veel met hem. Hij traint goed en is klaar voor Charleroi. De rest is iets tussen hem en het bestuur.”

Hoefkens zag ook Noa Lang uitvallen, wat hem in ieder geval niet dichter bij een transfer brengt. “Heel lastig voor hem, zeker op zo’n moment. Ik zie wel dat hij gretig is om terug te komen. Over een transfer spreken we niet.”

Hoefkens mist met Sobol, Rits, Buchanan en Lang vier spelers. Boyata maakt een eerste keer deel uit van de selectie, waar de overbodige Balanta en Hendry opnieuw naast vielen. Ook voor Vormer is er wederom geen plaatsje voorzien.