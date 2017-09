Kums bij onze videoman: "Systeem Frutos ligt mij wel"

Het was een tevreden Kums die in de catacomben van 't Kuipje voor onze camera verscheen. "Hoe die eerste wedstrijd onder Frutos was? Ik denk dat hij van achteruit wil voetballen hé, daar hamert hij ook op", aldus de middenvelder, die zijn gang mocht gaan in een 3-4-3. "Dat heb je vandaag ook kunnen zien, dat we geprobeerd hebben om het spel van achteruit op te bouwen. Dat is het belangrijkste. Die basisplaats deed mij trouwens echt deugd. Ik ben blij dat ik gespeeld heb en ik denk ook dat het systeem mij goed lag. Ik ben het gewoon om op die manier te voetballen", verwees de Dilbekenaar bij wijze van afsluiter naar zijn glorietijd bij AA Gent.