Kroniek van een bewogen tweedaagse voor Remco Evenepoel: ‘Het is best dat iedereen mij laat doen’

Zaterdagvoormiddag

Patrick Lefevere, grote baas bij Soudal Quick-Step, verslikt zich in zijn koffie bij zijn ontbijt. In de Franstalige krant La Dernière Heure antwoordt Patrick Evenepoel – tegelijk vader en manager van – ‘neen’ op de vraag of hij kan garanderen dat zijn zoon volgend jaar nog voor de ploeg zal rijden. “Dat kan ik niet. We moeten eerst zien hoe de ploeg verder evolueert.”

Een bom. Vader Evenepoel nuanceert zijn antwoord nog – “Remco wil wel blijven op voorwaarde dat alles in het werk gesteld wordt zodat hij volgende zomer competitief aan de Tour kan starten” – maar dat hoort amper iemand. Want de kritiek klinkt veel luider. “Om te kunnen strijden met Pogacar en Vingegaard moet de ploeg niet één maar vier of vijf stappen zetten”, aldus vader. Hij somt op: niet alleen ploegmaats, maar ook materiaal, voeding, omkadering en trainingskampen.

Voor de micro van Sporza en VTM blijkt er nog iets te zijn wat vader Evenepoel stoort: de onzekerheid over de toekomst van de ploeg. “Patrick (Lefevere, red.) heeft me persoonlijk gezegd dat er een Amerikaanse investeerder is die zijn aandelen wil overkopen”, vertelt hij. “En nu lees ik in zijn column in Het Nieuwsblad dat Ineos zijn ploeg wil overnemen. Het houdt gewoon niet op. Dan mogen we ons toch vragen beginnen stellen. Er is geen duidelijkheid, van niemand.”

Opnieuw volgt een waarschuwing. “Remco wil het liefst van al bij Quick-Step blijven, bij zijn vrienden, bij zijn ploeg, maar als hij daar zijn doelstellingen door bepaalde redenen niet kan halen, dan zal hij wel zelf zijn conclusies trekken.”

Tegelijk wil hij niet alle bruggen opblazen. “Er is een contract. Niemand wil een juridisch probleem. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.”

Zaterdagnamiddag

Patrick Lefevere is “not amused” en dat maakt hij duidelijk. “Ik vind dit een beetje dom van Patrick Evenepoel”, zegt hij. Lefevere wijst meteen op de tegenstrijdigheid in de communicatie. “Vorige week zegt Remco dat het moet gedaan zijn met deze ‘bullshit’, dat er is niks van aan is. Nu zegt zijn vader het omgekeerde. Ik denk dat de familie Evenepoel de violen moet gelijkstemmen.”

Lefevere benadrukt dat er een contract is tot 2026. “Als je een contract tekent moet je weten dat dat gerespecteerd moet worden. En als je er onderuit wil, zal dat met de nodige polemieken en nachtmerries zijn. (...) De gevolgen zullen niet te overzien zijn. Daar komt een rechtbank van. Met ook non-activiteit. Het is verboden van ploeg te veranderen als je niet met drie partijen akkoord bent.”

Lefevere zegt “totaal geen begrip te hebben” voor de kritiek van vader Evenepoel. Hij neemt het op voor zijn selectie en voor zijn sportieve en medische staf. En hij zegt dat hij wel degelijk bezig is met transfers om de grote rondeploeg te versterken. Zo zou de komst van Mikel Landa quasi rond zijn.

Zondagvoormiddag

Voor de eerste keer komt Remco Evenepoel aan het woord, in de mixed zone vlak voor de start. Zijn lichaamstaal verraadt dat hij de situatie niet fijn vindt. Evenepoel is echter slim genoeg om geen olie op het vuur te gieten. “Iedereen zou beter zwijgen en me mijn ding laten doen”, zegt hij. “Ik weet goed genoeg voor mezelf wat wel kan en wat niet kan. Zowel Patrick (Lefevere, red.) als mijn papa zouden beter zwijgen.” Evenepoel wil zich op de koers focussen.

Zondagnamiddag

Patrick Evenepoel beslist om niet meer via de media te communiceren. Hij gaat het WK van zijn zoon volgen op groot scherm in het supporterslokaal ‘De Rustberg’ in Schepdaal. Na de koers komt zoon Evenepoel nog even terug op de zaak. Opnieuw is hij de slimste: hij laat het achterste van zijn tong niet zien, maar pleit voor rust. “Het is best dat iedereen me laat doen en dat er weinig commentaar komt, zowel van mijn entourage als van de media”, zegt hij. “Ik weet wat ik moet doen, ik weet wat me te wachten staat de komende jaren.”

Wat tijdens het weekend gebeurd is, heeft hem duidelijk wel geraakt. “Het is ambetant dat er ondanks een mooie periode altijd iets negatiefs naar boven moet komen. Het is precies of ik nooit iets goed kan doen. Dat doet een beetje pijn, maar dat is het leven dat me van bij het begin van mijn carrière bij de profs is toebedeeld.”