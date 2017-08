Kristoff sprint naar zege op eigen bodem in tweede etappe Arctic Race, Teuns blijft leider

Kersvers Europees kampioen Alexander Kristoff heeft zijn eerste overwinning beet in de blauw-witte sterrentrui. De Noor sprintte in de Arctic Race (Noo/2.BC) naar de zege na 184,5 km van Sjovegan naar Bardufoss. De Fransman Hugo Hofstetter (Cofidis) en de Italiaan Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) werden respectievelijk tweede en derde in de tweede etappe. Met Robin Stenuit (4e), Roy Jans (9e) en Eliot Lietaer (10e) eindigden drie Belgen in de top tien. Dylan Teuns (BMC) behoudt zijn leiderstrui.

Na de zege van Dylan Teuns van gisteren waren de sprinters op papier aan zet in de tweede etappe die eindigde op het vliegveld van Bardufoss. Erwann Corbel, Elias Angell, Zhandos Bizhigitov, Nikolay Mihaylov, Javier Megias Leal en Dimitri Claeys schoven mee in de vroege vlucht en probeerden wat publiciteit mee te graaien voor hun sponsor.



BMC en Katusha-Alpecin hielden de voorsprong van de vluchters onder controle, meer dan 3:10 kregen ze nooit van het peloton en met Claeys, Corbel en Bizhigitov werden de laatste vluchters op 13 km van het eind gegrepen.



Daarna waagden twee renners van Astana hun kans. Truls Korsaeth toonde zich de sterkste en pakte snel enkele lengtes. De Noor reed richting finish, stak de handen omhoog en vierde zijn eerste profzege. Maar toen Korsaeth de bel van de laatste ronde hoorde, besefte hij dat hij nog even verder moest rijden. Zonder veel succes, op 6,5 km strandde ook zijn poging.



De sprint werd voorbereid. Cofidis met Vanbilsen en Van Staeyen zette een treintje op. Maar tegen Europees kampioen Alexander Kristoff, perfect gebracht door Sven Erik Bystrom, viel weinig te beginnen en de Noor pakte de zege.



Teuns behoudt de leiderstrui. Pasqualon nadert tot op twee seconden, Alexander Kristoff tot op drie seconden.