Kris Princen na eerste dag op kop in Omloop van Vlaanderen

Titelpretendenten Princen en Verschueren bleven tijdens de openingsdag van de Omloop van Vlaanderen in elkaars buurt. Verschueren nam meteen de leiding, maar Princen loste de Oost-Vlaming na afloop van de derde rit bovenaan het klassement af.



"De ritten lagen er glad bij", zegt Princen. "Na de eerste ronde van twee klassementsritten heb ik de afstelling van mijn Skoda een beetje gewijzigd en dat was toch wel een verbetering. Bij de tweede doortocht won ik alle twee de ritten en pakte ik de leiding. Beide ritten werden in het donker gereden. Daar houd ik wel van. Het verschil met Verschueren is heel klein. Er wordt hier met tienden van een seconden gegoocheld. Het tempo ligt erg hoog."



Andy Lefevere won de derde klassementsrit. De West-Vlaming is niet helemaal fit. Hij sukkelt met een keelontsteking. Kevin Abbring (Peugeot 208 T16) moet vooraan voorlopig passen. De Nederlander kijkt al tegen een achterstand van 13.4 seconden aan.



Zaterdag worden er nog vijftien klassementsritten gereden. De winnaar mag 's avonds omstreeks 20u15 de champagne ontkurken.